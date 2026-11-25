Dos fuertes explosiones, columnas de humo blanco y un leve temblor sorprendieron este miércoles por la mañana a los habitantes del sureste de Iowa, en Estados Unidos.
Explosiones programadas en Iowa: ¿qué es la azida de plomo y por qué era necesaria su destrucción?
El Ejército estadounidense detonó este miércoles unos 4.500 kilos de un explosivo químico que se encontraba almacenado en barriles deteriorados en una planta militar de Middletown. El material se había vuelto inestable y podía explotar de manera espontánea. El operativo generó preocupación por una posible contaminación con plomo en el aire, el agua y los campos de la región.
Los estruendos fueron consecuencia de una detonación controlada organizada por el Ejército estadounidense para eliminar alrededor de 4.500 kilogramos de azida de plomo, un compuesto químico altamente explosivo que representaba un riesgo para la población debido a su deterioro.
El operativo se desarrolló en una planta de municiones próxima a la localidad rural de Middletown, donde el material permanecía almacenado en 68 barriles de plástico que presentaban signos de deterioro. Las autoridades militares habían advertido que la sustancia se estaba volviendo inestable y podía provocar una explosión espontánea, especialmente ante el descenso de las temperaturas.
La intervención había despertado preocupación entre los habitantes de la zona por sus posibles consecuencias ambientales. El principal temor estaba relacionado con la dispersión de partículas de plomo, un metal tóxico que puede afectar la salud humana y contaminar el entorno.
Más de una hora después de las detonaciones, los primeros controles de calidad del aire realizados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) no detectaron presencia de plomo en las muestras tomadas alrededor de las instalaciones.
Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía se necesitaban más mediciones para determinar si se habían liberado partículas peligrosas y cuál podría ser su alcance.
Qué es la azida de plomo y por qué es peligrosa
La azida de plomo es un compuesto químico inorgánico utilizado como explosivo primario, es decir, una sustancia especialmente sensible que sirve para iniciar la detonación de otras cargas explosivas de mayor potencia.
Su principal característica es que puede reaccionar ante estímulos relativamente pequeños, como impactos, fricción o determinadas condiciones de temperatura. Por esa razón, requiere condiciones especiales de almacenamiento y manipulación.
Aunque su utilización está asociada principalmente con la fabricación de detonadores y cápsulas detonantes, también tuvo aplicaciones civiles en actividades como la minería, las voladuras comerciales, la construcción y la perforación petrolera.
En el ámbito militar, en cambio, su utilización fue quedando prácticamente obsoleta con el paso de los años. Sin embargo, Estados Unidos conservaba importantes reservas del material que habían sido trasladadas desde distintas bases militares a la planta de Iowa en 2009, con la intención de mantenerlas disponibles ante una eventual necesidad.
El problema quedó en evidencia durante una inspección realizada en marzo de este año. El personal de la instalación descubrió que parte de la azida de plomo se había cristalizado dentro de los recipientes, una alteración que aumentaba su sensibilidad a la fricción y a las bajas temperaturas.
La degradación de los barriles también complicaba su manipulación. De acuerdo con las evaluaciones militares, el material podía detonar de manera accidental, sin necesidad de una intervención externa.
Ante ese escenario, especialistas del Ejército, la EPA y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) coincidieron en que una detonación controlada, acompañada de medidas de mitigación, era la alternativa más segura para eliminar las reservas.
Otras opciones, como el tratamiento térmico o la neutralización química del contenido de los recipientes, fueron consideradas inviables.
Por qué Estados Unidos realizó las detonaciones en Iowa
La decisión del Ejército respondió a la necesidad de eliminar un peligro que llevaba años almacenado y que se había agravado por el deterioro de los recipientes y la inestabilidad del compuesto químico.
Los 4.500 kilos de azida de plomo fueron distribuidos en 68 barriles y colocados en dos búnkeres especialmente preparados para la operación. El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con el objetivo de reducir la dispersión de residuos y evitar que la explosión afectara a las comunidades cercanas.
Para contener las posibles partículas de plomo, los militares instalaron barreras adicionales de hormigón y arena, de aproximadamente dos pisos de altura. También utilizaron geles y espumas especiales para absorber el polvo generado durante la detonación.
Además, el plan contemplaba rociar los materiales con más de 100.000 galones de agua para reducir la dispersión de partículas en el ambiente.
El subsecretario del Ejército estadounidense, Jordan Gillis, explicó en un video difundido en redes sociales que la fecha y el horario fueron seleccionados para aprovechar las condiciones meteorológicas y minimizar los riesgos para la población.
La operación se concretó durante la mañana de este miércoles, después de varios cambios de fecha y una disputa judicial que había demorado su ejecución.
Preocupación ambiental y evacuaciones en Iowa
Uno de los principales cuestionamientos al operativo estuvo relacionado con el posible impacto ambiental de la detonación. La azida de plomo contiene plomo, un metal pesado tóxico cuya exposición puede provocar consecuencias graves para la salud, especialmente en niños y mujeres embarazadas.
En los más chicos, la exposición puede interferir con el desarrollo del sistema nervioso y afectar las capacidades cognitivas. También puede ocasionar problemas en otros órganos y sistemas del cuerpo.
Antes de la explosión, las proyecciones del Ejército advertían que las partículas de plomo podrían depositarse en superficies ubicadas hasta a 64 kilómetros al suroeste del lugar del operativo, con una posible dispersión hacia el norte de Misuri.
Los cálculos también contemplaban que las partículas suspendidas en el aire podían desplazarse cerca de 160 kilómetros en un período de ocho horas, lo que generó inquietud por la situación de cientos de viviendas, establecimientos rurales y zonas agrícolas.
Como medida preventiva, las autoridades recomendaron evacuar a los residentes ubicados a menos de ocho kilómetros de las instalaciones. Además, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) pidió a quienes permanecieran dentro de un radio de 32 kilómetros que se mantuvieran en sus hogares y siguieran las indicaciones de seguridad hasta recibir una nueva comunicación oficial.
Las escuelas que todavía no habían comenzado el receso por el Día de Acción de Gracias suspendieron las clases, mientras que algunos comercios cercanos cerraron temporalmente. También hubo vecinos que sellaron puertas y ventanas para reducir una eventual exposición a las partículas.
La preocupación no se limitaba al aire. Los habitantes de la región también expresaron inquietud por una posible contaminación del agua, los suelos agrícolas, los animales y las viviendas.
Qué dijeron las autoridades después de las explosiones
Tras las detonaciones, los primeros resultados de los controles ambientales ofrecieron una señal alentadora: los monitores de la EPA no detectaron plomo en el aire durante las mediciones iniciales.
El presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió al operativo en su cuenta de Truth Social y sostuvo que los primeros informes indicaban que las medidas de mitigación habían superado ampliamente las expectativas.
En la misma línea, el administrador de la EPA, Lee Zeldin, manifestó su satisfacción por el desarrollo de la operación.
Por su parte, el secretario del Ejército, Aaron Telle, calificó la intervención como un éxito y aseguró que la amenaza de una detonación espontánea había sido eliminada.
Sin embargo, los resultados iniciales no representan todavía una evaluación definitiva del impacto ambiental. Las autoridades deberán continuar con los controles para determinar si hubo liberación de partículas peligrosas y establecer si los residuos llegaron a depositarse en superficies cercanas.
La detonación también tuvo antecedentes históricos. Según explicó el coronel del Ejército Aaron Teller, la última eliminación de grandes cantidades de azida de plomo se había realizado en Colorado, en 1977, cuando fueron detonados más de 3.000 kilogramos del compuesto al aire libre.
En aquella oportunidad no se implementaron medidas especiales para contener la dispersión y, de acuerdo con los datos militares, aproximadamente el 75% de las partículas de plomo permanecieron en el lugar de la explosión.
Para la operación de Iowa, el Ejército buscó mejorar ese resultado mediante un sistema de contención y mitigación diseñado específicamente para reducir la liberación de material tóxico.
La intervención permitió eliminar las reservas que representaban un riesgo de explosión accidental, aunque el posible impacto ambiental sobre el sureste de Iowa todavía dependerá de los resultados de los próximos monitoreos.