Estados Unidos

Explosiones programadas en Iowa: ¿qué es la azida de plomo y por qué era necesaria su destrucción?

El Ejército estadounidense detonó este miércoles unos 4.500 kilos de un explosivo químico que se encontraba almacenado en barriles deteriorados en una planta militar de Middletown. El material se había vuelto inestable y podía explotar de manera espontánea. El operativo generó preocupación por una posible contaminación con plomo en el aire, el agua y los campos de la región.