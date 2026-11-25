El operativo de destrucción comenzó este miércoles en la Planta de Municiones del Ejército de Estados Unidos, ubicada en el extremo sureste de Iowa. Los materiales, que contienen azida de plomo, están almacenados en barriles dentro de dos búnkeres de hormigón y serán eliminados mediante detonaciones controladas.
Estados Unidos comenzó a destruir con explosivos barriles con material tóxico en Iowa
El Ejército estadounidense inició la detonación de barriles con azida de plomo almacenados en dos búnkeres de hormigón. La operación podría liberar partículas de plomo que se desplazarían por zonas de Iowa y Misuri.
Un reportero de KWQC, cadena afiliada a CNN, observó una importante columna de humo desde una distancia superior a una milla (aproximadamente 1,6 kilómetros). El periodista también informó que sintió una onda expansiva tras las explosiones, aunque el humo pareció disiparse rápidamente.
La operación se lleva adelante pese a los intentos de organizaciones ecologistas de impedirla. Distintos grupos presentaron demandas judiciales para frenar las detonaciones, pero sus planteos no lograron detener el procedimiento.
Riesgo ambiental
El propio Ejército reconoce que la destrucción de los barriles provocará la liberación de partículas de plomo en el aire. Según las previsiones oficiales, esos contaminantes podrían desplazarse a través de varios condados de Iowa y Misuri.
Las autoridades militares sostienen que el material almacenado es demasiado inestable para ser retirado o eliminado mediante otros procedimientos. Por ese motivo, consideran que la detonación es la alternativa disponible para resolver el problema.
La planta militar está situada a unas ocho millas (cerca de 13 kilómetros) al oeste del río Mississippi. La elección de este miércoles para realizar el operativo responde, de acuerdo con la explicación del Ejército, a las condiciones meteorológicas previstas.
Los pronósticos indican que el viento soplará en dirección contraria al río, por lo que los posibles contaminantes serían trasladados hacia sectores agrícolas con baja densidad de población.
La evolución de las detonaciones y el alcance de sus posibles efectos ambientales serán aspectos centrales del operativo, que generó preocupación entre organizaciones ecologistas por la dispersión de partículas de plomo en la región.
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