Tragedia en Estados Unidos

Seis personas murieron al estrellarse una avioneta en el mar frente a la costa de Mississippi

La aeronave monomotor, que transportaba a cuatro adultos y dos niños desde Nueva Orleans hacia Florida, perdió contacto con el radar cerca de Horn Island. Buzos del Departamento de Recursos Marinos hallaron los cuerpos dentro del fuselaje tras cuatro horas de búsqueda.