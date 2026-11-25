Una avioneta se estrelló el martes cerca de Horn Island, en el estado de Mississippi, Estados Unidos, y murieron las seis personas que viajaban a bordo.
Seis personas murieron al estrellarse una avioneta en el mar frente a la costa de Mississippi
La aeronave monomotor, que transportaba a cuatro adultos y dos niños desde Nueva Orleans hacia Florida, perdió contacto con el radar cerca de Horn Island. Buzos del Departamento de Recursos Marinos hallaron los cuerpos dentro del fuselaje tras cuatro horas de búsqueda.
La aeronave, un Cessna 210 monomotor que trasladaba a cuatro adultos y dos niños desde el aeropuerto Lakefront de Nueva Orleans hacia Fort Myers, Florida, perdió el contacto alrededor de las 15:45 (hora local).
Según información de la Guardia Costera estadounidense, los datos de radar mostraron que la avioneta descendía a una velocidad de 3.048 metros por minuto antes de que se perdiera el contacto.
Tras labores de búsqueda coordinadas durante aproximadamente 4 horas, los equipos de búsqueda hallaron tres chalecos salvavidas, una balsa y la cabina de la aeronave, hasta que los buzos del Departamento de Recursos Marinos de Mississippi (MDMR) localizaron los restos de las seis personas dentro del fuselaje de la aeronave.