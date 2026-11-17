Las 19 personas que viajaban a bordo de un avión militar ruso An-12 fallecieron cuando se estrelló hoy martes en la región de Kemerovo, informó el Ministerio de Defensa ruso mediante un comunicado.
Tragedia
Un accidente aéreo en Rusia dejó 19 muertos tras la caída de una aeronave militar
La tripulación y los pasajeros perdieron la vida al precipitarse el aparato en una zona despoblada. Las autoridades atribuyeron el siniestro, de manera preliminar, a un desperfecto técnico.
Las 19 personas que viajaban a bordo de un avión militar ruso An-12 fallecieron.
"Un avión de transporte militar An-12 se estrelló en la región de Kemerovo durante un vuelo programado el 17 de noviembre", detalló el ministerio, añadiendo que la aeronave cayó en una zona inhabitada.
Las 19 personas que estaban a bordo, incluida la tripulación, fallecieron, indicó el ministerio.
"La causa preliminar del accidente es una falla técnica. Una comisión de las Fuerzas Aeroespaciales rusas está trabajando en el lugar del siniestro para determinar todas las circunstancias del incidente", señaló el ministerio.
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