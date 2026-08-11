Santa Fe sumó nuevas herramientas para reforzar la respuesta ante incendios. El gobernador Maximiliano Pullaro presentó este martes, en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, el nuevo avión hidrante adquirido por la Provincia y el helicóptero Helibras AS 350 B2, que fue recuperado y equipado con un helibalde.
Santa Fe incorporó un avión hidrante y recuperó un helicóptero para combatir incendios
Pullaro presentó las dos aeronaves que integran desde ahora la flota aérea provincial. El avión tiene capacidad para cargar hasta 3.000 litros de agua y el helicóptero fue equipado con un helibalde de unos 900 litros.
Durante la actividad, Pullaro destacó que, por primera vez, Santa Fe cuenta con una flota aérea propia destinada al combate de incendios. La presentación se realizó luego de las primeras pruebas operativas que ambas aeronaves habían completado el lunes sobre el río Paraná, frente a la costa rosarina.
Una inversión de 5,7 millones de pesos
El gobernador explicó que la decisión de adquirir el avión hidrante surgió a partir de experiencias recientes con incendios de gran magnitud, entre ellas un episodio que mantuvo durante seis días el fuego cerca de la localidad de Cayastá.
“Entendimos que era una picardía tener un río tan cerca del resto de la provincia y no tener este tipo de aeronaves”, sostuvo Pullaro al explicar los motivos que llevaron a avanzar con la compra.
La inversión provincial para la adquisición del avión y su equipamiento alcanzó los 5,7 millones de pesos. El mandatario sostuvo que se trata de una herramienta destinada a anticiparse a posibles escenarios de incendios y mejorar la capacidad de respuesta.
El avión es un Air Tractor Fire Boss, una aeronave anfibia que puede cargar hasta 3.000 litros de agua directamente desde ríos, lagunas, lagos y embalses, sin necesidad de regresar a tierra para abastecerse.
Cómo funciona el avión hidrante
El piloto Gustavo González explicó que el Fire Boss puede realizar la carga mientras se desplaza sobre el agua a entre 50 y 60 nudos. El proceso demanda entre 20 y 30 segundos, dependiendo de la cantidad de agua que se necesite incorporar.
La tolva tiene una capacidad máxima de 3.000 litros y el sistema permite regular la descarga. Según explicó González, el agua puede liberarse en un único impacto o distribuirse en líneas, de acuerdo con las indicaciones del director del operativo.
Con una carga máxima, el avión puede cubrir aproximadamente una hectárea, aunque la cantidad de agua utilizada depende también del combustible disponible y de las características de cada intervención.
El helicóptero, otra herramienta para zonas de difícil acceso
Junto con el avión hidrante, la Provincia recuperó un helicóptero Helibras AS 350 B2 que se encontraba fuera de servicio y lo equipó con un helibalde.
La aeronave tiene una capacidad de carga de aproximadamente 900 litros de agua y permite intervenir en lugares donde el avión no puede operar o donde no existe una fuente de agua cercana.
González explicó que el helicóptero puede tomar agua incluso de piscinas cuando las condiciones del incendio lo requieren, lo que amplía las posibilidades de respuesta en sectores sin ríos, lagunas o lagos próximos.
Un sistema que requiere trabajo en conjunto
Durante la presentación se remarcó que las aeronaves no funcionan de manera aislada, sino como parte de un sistema integrado de combate contra incendios.
Protección Civil, Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios, policías y otras fuerzas participan de los operativos terrestres, mientras que Prefectura puede brindar asistencia cuando las aeronaves realizan tareas sobre cursos de agua.
“El avión y el helicóptero son una herramienta más”, explicó González, quien señaló que cada medio responde a diferentes necesidades y que la coordinación resulta fundamental para determinar dónde y cómo realizar las descargas.
También podrán intervenir en Entre Ríos
Uno de los puntos destacados durante la presentación fue la posibilidad de utilizar estas aeronaves ante incendios que se produzcan fuera de la provincia, particularmente en Entre Ríos.
Pullaro explicó que Santa Fe cuenta con un convenio con esa provincia y que la intención es poder intervenir cuando los incendios en las islas entrerrianas generen consecuencias sobre territorio santafesino, especialmente por el humo que afecta a Rosario y otras localidades.
Además, el esquema de cooperación de la Región Centro permitirá que Santa Fe pueda colaborar con Córdoba y con otras provincias que atraviesen situaciones de emergencia por incendios.
La importancia de una respuesta rápida
El piloto destacó que uno de los principales objetivos de contar con medios aéreos propios es actuar durante las primeras etapas de un incendio.
Según explicó, cuando un foco es detectado rápidamente, las aeronaves pueden ser enviadas para realizar una intervención temprana. En cambio, cuando el fuego ya se propagó, las tareas requieren muchos más recursos humanos y materiales.
“Las aeronaves no trabajan solas”, insistió González, y remarcó que el éxito de un operativo depende de la coordinación entre los medios aéreos y los equipos que trabajan desde tierra.
Con la incorporación del Air Tractor Fire Boss y la recuperación del helicóptero B2, Santa Fe amplió su capacidad de respuesta ante incendios y sumó medios propios para intervenir con mayor rapidez en distintos puntos del territorio provincial y en situaciones de cooperación con otras jurisdicciones.