Prevención y respuesta ante incendios

Santa Fe incorporó un avión hidrante y recuperó un helicóptero para combatir incendios

Pullaro presentó las dos aeronaves que integran desde ahora la flota aérea provincial. El avión tiene capacidad para cargar hasta 3.000 litros de agua y el helicóptero fue equipado con un helibalde de unos 900 litros.