La Cámara de Senadores de Santa Fe tiene todo listo para insistir con un proyecto de ley que, pese a que tantas veces ha carreteado por la pista de salida, no ha logrado despegar. Una norma para dar a los aeroclubes santafesinos recursos del Estado con el objetivo de fortalecerlos de modo sistemático, y no solo con ayudas puntuales.
El Senado impulsa una ley para subsidiar a los aeroclubes santafesinos
La norma en debate parte de considerar estratégicas a las actividades de esas instituciones que colaboran en situaciones de emergencias. Subraya el valor que tiene para la comunidad la formación de pilotos de aeronaves.
La iniciativa es del presidente del bloque radical mayoritario, Rodrigo Borla, y desde 2012 busca que haya una política sostenida para considerar "estratégica" la actividad que se desarrolla en esas entidades, mediante subsidios al combustible y el aceite que utilizan las aeronaves.
Los intentos de los senadores, aprobados por unanimidad durante casi una década y media, hasta ahora han quedado en medias sanciones que no fueron acompañadas por Diputados en casi todos los casos. Y cuando la Cámara joven sancionó una norma de este tipo, en 2014, la vetó el entonces gobernador Antonio Bonfatti, que hoy es miembro de ese cuerpo.
El expediente 53.197 para otorgar un "subsidio mensual de aeronafta y aceite de uso aeronáutico a los aeroclubes de la provincia" tiene listo su pase al orden del día de la sesión de este jueves 30 de julio y ha logrado el correspondiente despacho de comisiones. Borla es el titular de la última que filtra estos temas: de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Emergencias
El texto busca brindar asistencia económica a los aeroclubes de Santa Fe comprende ayudas para combustibles y otros insumos, así como para llevar a cabo inspecciones técnicas de aeronaves, con el objetivo de fortalecer instituciones consideradas fundamentales para la formación de pilotos y la prestación de servicios esenciales.
Lo que desde el ámbito urbano puede ser visto como una mera recreación o deporte, en la vida rural tiene otra óptica. Se trata, subraya el autor de la norma, de "entidades que cumplen un papel clave en la formación de pilotos y en la prestación de servicios vinculados a la emergencia, la salud y la seguridad".
Se trata de instituciones que también son utilizadas para misiones sanitarias, vuelos de emergencia, tareas de apoyo durante catástrofes naturales, operativos policiales y diversos servicios vinculados al interés público.
El senador por San Justo sostiene que el rol de los aeroclubes ha evolucionado significativamente con el paso de los años y que actualmente trasciende la mera enseñanza del vuelo para convertirse en una herramienta de servicio para toda la comunidad.
El legislador advierte que, salvo algunas escuelas privadas, la capacitación básica de pilotos depende casi exclusivamente de estas instituciones, ya que el Estado no cuenta con estructuras propias destinadas a esa etapa inicial de formación.
Subraya que los vuelos son vitales en la colaboración para la detección temprana de incendios rurales, el traslado de pacientes y heridos, vuelos sanitarios, transporte de emergencia y apoyo logístico ante situaciones extraordinarias.
En detalle
En los artículos se propone que brindar a cada aeroclub un subsidio mensual consistente en 700 litros de aeronafta y 20 litros de aceite de uso aeronáutico y fondos para llevar a cabo inspecciones obligatorias de las aeronaves cada 25, 50 y 100 horas de vuelo, una exigencia técnica indispensable para garantizar condiciones adecuadas de seguridad operacional, se indica en los fundamentos.
La iniciativa busca aliviar parte de los elevados costos que enfrentan estas instituciones, especialmente en un contexto donde el combustible y el mantenimiento representan una de las principales erogaciones para sostener la actividad aérea.
La norma en debate crea obligaciones para las instituciones beneficiarias en el cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Código Aeronáutico en materia de personal técnico y docente.
Entre otros requisitos, deberán contar con instructores de vuelo y mecánicos de mantenimiento formados en escuelas de instrucción y perfeccionamiento aeronáutico reconocidas. Además, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar una cantidad mínima de egresados por año en categorías como piloto de avión con motor, vuelo sin motor y paracaidismo para mantener el acceso al subsidio.