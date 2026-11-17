Incidente aéreo

Cinco personas resultaron heridas por fuertes turbulencias en un vuelo de Puerto Rico a Florida

El avión de JetBlue viajaba desde la ciudad puertorriqueña de Ponce hacia Fort Lauderdale cuando atravesó una zona de turbulencias severas. La aeronave aterrizó sin inconvenientes y los pasajeros y tripulantes afectados fueron evaluados por personal médico.