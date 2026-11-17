Un vuelo de la compañía JetBlue que cubría la ruta entre Puerto Rico y Florida atravesó una zona de fuertes turbulencias durante la mañana de este martes 17 de noviembre. Como consecuencia del episodio, cinco personas resultaron heridas o necesitaron una evaluación médica, según informaron las autoridades del condado de Broward.
Cinco personas resultaron heridas por fuertes turbulencias en un vuelo de Puerto Rico a Florida
El avión de JetBlue viajaba desde la ciudad puertorriqueña de Ponce hacia Fort Lauderdale cuando atravesó una zona de turbulencias severas. La aeronave aterrizó sin inconvenientes y los pasajeros y tripulantes afectados fueron evaluados por personal médico.
El incidente ocurrió a bordo del vuelo 1717, que había partido desde Ponce, en Puerto Rico, con destino al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en el estado de Florida, Estados Unidos.
La situación fue comunicada a los servicios de emergencia poco antes de las 6.30, hora local, cuando el avión se encontraba próximo a completar su recorrido. Los equipos de Bomberos y Rescate de la Oficina del Alguacil del condado de Broward recibieron el aviso sobre personas que necesitaban asistencia dentro de la aeronave.
Pese al episodio, el avión pudo completar el trayecto y aterrizó de manera segura alrededor de las 6.58. Luego se dirigió hacia la Terminal 3, donde los equipos de emergencia ya estaban preparados para atender a los pasajeros y miembros de la tripulación que habían reportado lesiones.
Qué ocurrió durante el vuelo de JetBlue
De acuerdo con el informe de las autoridades, cinco personas presentaban lesiones o requerían una evaluación médica después de atravesar las turbulencias. Entre los afectados había pasajeros y miembros de la tripulación.
El personal de rescate realizó las primeras evaluaciones en el aeropuerto. Sin embargo, las personas involucradas rechazaron ser trasladadas a centros de salud de la zona.
Hasta el momento, no se difundieron detalles específicos sobre el tipo de lesiones ni sobre su gravedad. Tampoco se informaron daños estructurales en el avión como consecuencia del movimiento registrado durante el vuelo.
La secuencia fue confirmada por JetBlue, que reconoció que el vuelo 1717 había experimentado turbulencias durante el recorrido. La empresa indicó que los pasajeros y los integrantes de la tripulación fueron evaluados por personal médico una vez finalizado el trayecto.
Qué informó la aerolínea tras el aterrizaje
A través de un comunicado, JetBlue señaló que la seguridad de sus clientes y trabajadores constituye su principal prioridad. La compañía también confirmó que colaboró con las evaluaciones médicas realizadas después del aterrizaje.
Las autoridades del condado de Broward, por su parte, precisaron que los equipos de emergencia identificaron a cinco personas que habían reportado lesiones o necesitaban atención médica. Todas rechazaron el traslado a hospitales.
El episodio volvió a poner en foco los riesgos que pueden presentarse durante un vuelo cuando una aeronave atraviesa turbulencias intensas. Aunque estos movimientos pueden producirse durante distintas etapas del recorrido, sus consecuencias dependen de la intensidad del fenómeno y de las condiciones en las que se encuentre la cabina.
En este caso, el avión logró completar el trayecto entre Puerto Rico y Florida y aterrizó sin inconvenientes, mientras que la atención de los afectados quedó a cargo de los equipos médicos y de emergencia que aguardaban en el aeropuerto.