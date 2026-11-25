El Ejército de Estados Unidos realizará este miércoles una detonación controlada de casi cinco toneladas de material explosivo altamente tóxico en una planta militar del estado de Iowa.
Estados Unidos detonará casi cinco toneladas de explosivos tóxicos en Iowa
La operación se realizará este miércoles en una planta militar, luego de que un tribunal autorizara el procedimiento. Los 363 habitantes de Middletown se preparan ante el riesgo de contaminación.
La operación, que cuenta con autorización judicial, generó preocupación entre los habitantes de una pequeña localidad cercana por la posibilidad de que se libere una nube de polvo de plomo que alcance viviendas, campos y establecimientos rurales.
El procedimiento se llevará a cabo en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa (IAAAP), ubicada cerca de Middletown, una localidad de apenas 363 habitantes. Allí permanecen almacenados 68 barriles de azida de plomo, un compuesto químico utilizado en la fabricación de detonadores y explosivos.
Según las autoridades militares, el material presenta un avanzado estado de deterioro y se volvió extremadamente sensible a los movimientos, la fricción, las vibraciones y los cambios de temperatura. Por ese motivo, consideran que una detonación controlada representa una alternativa menos peligrosa que intentar trasladarlo o neutralizarlo mediante otros procedimientos.
La decisión quedó habilitada luego de que un tribunal federal de apelaciones autorizara la intervención. El fallo llegó después de varios días de controversia judicial y cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, que intentaron frenar la operación por los posibles efectos sobre la salud pública y el ambiente.
Un pueblo en alerta
La proximidad de la planta militar convirtió a Middletown en el principal foco de preocupación. Sus habitantes recibieron advertencias de emergencia y comenzaron a tomar precauciones ante la posibilidad de que partículas de plomo se dispersen por el aire después de la explosión.
Entre las medidas adoptadas, algunos vecinos sellaron puertas y ventanas para evitar el ingreso de polvo contaminante. Las autoridades también recomendaron permanecer dentro de las viviendas durante el procedimiento y mantener cerradas las aberturas.
La notificación de emergencia enviada a los teléfonos celulares estableció que la detonación está prevista para las 9 de la mañana del miércoles, hora local, las 12 del mediodía en Argentina. Además, contempla la posibilidad de evacuar a las personas que se encuentren dentro de un radio de ocho kilómetros al suroeste de la planta.
Para quienes vivan dentro de un área de hasta 32 kilómetros, la recomendación es permanecer en interiores, con las ventanas cerradas, para reducir la exposición al polvo de plomo, además de los efectos del ruido y las vibraciones.
El Ejército estima que las partículas podrían desplazarse hacia el sureste de Iowa y el norte de Missouri durante un período de hasta ocho horas, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Los mapas de dispersión difundidos por las autoridades contemplan distintos escenarios de concentración del material en el ambiente.
También se indicó que el polvo podría permanecer suspendido en el aire durante aproximadamente una hora, aunque su desplazamiento dependerá de la velocidad y dirección del viento.
Las recomendaciones preventivas incluyen mantener puertas y ventanas cerradas durante las 24 horas posteriores a la operación y lavar los vehículos y otros objetos que hayan quedado al aire libre, con el objetivo de reducir el contacto con superficies eventualmente contaminadas.
El riesgo ambiental
La preocupación no se limita a los habitantes de Middletown. Según las estimaciones de los departamentos de Agricultura de Estados Unidos y de Iowa, alrededor de 350 establecimientos rurales podrían verse afectados por la eventual dispersión de partículas.
Por esa razón, las autoridades recomendaron a los productores reubicar a los animales o mantenerlos en espacios cerrados. También aconsejaron trasladar o cubrir sus alimentos y los depósitos de agua para evitar que entren en contacto con el polvo.
El plomo es un metal tóxico que puede permanecer en el ambiente y representa un riesgo particular para los niños menores de seis años. Su exposición puede provocar dificultades de aprendizaje y problemas en el desarrollo. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) también lo identifica como un probable carcinógeno cuando la exposición alcanza dosis muy elevadas.
Para reducir los riesgos, el Ejército instaló barreras adicionales alrededor de los sectores donde se encuentran los barriles y prevé utilizar geles y espumas especiales para absorber el polvo generado durante la detonación.
La operación estaba prevista inicialmente para el viernes anterior, pero fue postergada hasta este miércoles para contar con condiciones de viento consideradas más favorables y disponer de tiempo para reforzar las medidas de seguridad.
Una decisión polémica
La autorización judicial llegó luego de una disputa entre el gobierno estadounidense y organizaciones ambientalistas. Un grupo de jueces había dispuesto inicialmente una suspensión temporal del permiso de emergencia otorgado por la EPA, mientras analizaba los cuestionamientos presentados contra el procedimiento.
Sin embargo, el tribunal de apelaciones del Octavo Circuito resolvió posteriormente que el organismo ambiental había incorporado medidas de protección suficientes para minimizar la dispersión del polvo. Entre ellas, mencionó las barreras instaladas en el lugar, las restricciones meteorológicas, los avisos públicos y los controles ambientales.
La controversia también involucró al presidente Donald Trump, quien intervino durante el fin de semana y pidió suspender la operación hasta que hubiera una resolución judicial favorable. Incluso había planteado que el gobernador electo de Iowa, el demócrata Rob Sand, debía respaldar la decisión.
Finalmente, el secretario interino del Ejército, Adam Telle, confirmó que la operación avanzaría en coordinación con las autoridades estatales, locales y federales.
Desde las organizaciones ambientalistas, en tanto, insistieron en que la emergencia se originó por deficiencias en el almacenamiento y reclamaron mayor información y garantías para los habitantes de la zona.
La detonación de los 68 barriles representa una intervención de gran escala para eliminar un material que, según el Ejército, se volvió demasiado inestable para ser manipulado de manera convencional.
Mientras avanzan los preparativos, Middletown permanece en alerta ante una operación que busca evitar una explosión accidental, pero que también despierta preocupación por sus posibles consecuencias ambientales.