Clima y turismo

La Luna de Castor y tormentas en ambas costas de EEUU amenazan con complicar los viajes de Acción de Gracias

Las intensas lluvias y el fuerte oleaje pondrán a prueba las rutas de la costa oeste mientras las autoridades piden precaución a los conductores este año. Un río atmosférico sumado a las mareas más altas de la temporada afectará los viajes de millones de familias norteamericanas durante el receso festivo.