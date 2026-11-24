La Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) predice que 81,5 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros (50 millas) desde sus hogares para el Día de Acción de Gracias entre el martes 24 de noviembre y el lunes 30 de noviembre.
La Luna de Castor y tormentas en ambas costas de EEUU amenazan con complicar los viajes de Acción de Gracias
Las intensas lluvias y el fuerte oleaje pondrán a prueba las rutas de la costa oeste mientras las autoridades piden precaución a los conductores este año. Un río atmosférico sumado a las mareas más altas de la temporada afectará los viajes de millones de familias norteamericanas durante el receso festivo.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos afirma que una serie de sistemas de tormentas procedentes del Pacífico traerán lluvias generalizadas, nieve en las montañas, vientos fuertes y fuerte oleaje a la costa oeste esta semana, y se han emitido avisos de inundación costera en gran parte de la región.
Mientras tanto, el miércoles se prevé que una tormenta frente a la costa sureste se intensifique y se desplace hacia el norte a lo largo de la costa este. Esta se convertirá en una poderosa tormenta del noreste durante el Día de Acción de Gracias, provocando inundaciones, fuertes vientos y lluvias torrenciales.
Riesgo de inundaciones en la costa oeste
La costa oeste se verá gravemente afectada en los días previos al Día de Acción de Gracias, ya que se espera que una fuerte tormenta del Pacífico se desplace hacia el noroeste el martes por la noche y afecte a la zona durante todo el miércoles.
La tormenta traerá lluvias especialmente intensas porque se conectará con un río atmosférico , una enorme e invisible corriente de vapor de agua.
Entre los efectos se incluyen fuertes vientos, lluvias intensas en las zonas bajas y nieve en las montañas desde el oeste de Washington hasta el norte de California.
La AAA predice que la gran mayoría de los viajeros de vacaciones, 72,9 millones, viajarán en auto.
Los conductores podrían experimentar retrasos importantes en la I-5 entre Seattle y Sacramento como consecuencia de la tormenta. El tráfico en zonas montañosas también podría verse afectado en las autopistas I-80 e I-90.
Se prevé que las lluvias más intensas no afecten a Los Ángeles ni a gran parte del sur de California.
Mareas altas y riesgo costero
Con la luna llena del castor el martes, la costa oeste también espera las mareas más altas del año, sumadas a la llegada de la tormenta. Se ha emitido un aviso de inundación costera para el noroeste del Pacífico y algunas zonas de California.
Se prevé que las peores lluvias se produzcan entre la noche del miércoles y el jueves, y se pronostica otra tormenta para el viernes por la noche.
El alcalde de San Francisco ha advertido que la ciudad se está preparando para importantes repercusiones meteorológicas en los próximos días.
Daniel Lurie instó a los residentes del Área de la Bahía a consultar el pronóstico del tiempo antes de viajar y evitar desplazamientos innecesarios.