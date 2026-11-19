El cambio climático resultante de la acción humana, como expresión de una crisis socioecológica más amplia, constituye uno de los casos más preocupantes de cuestionamiento público de una hipótesis científica sólidamente respaldada por la evidencia.
Cambio climático y concentración de la riqueza
La crisis climática avanza mientras sectores concentrados frenan la transición ecológica para proteger sus ganancias a costa del futuro de la humanidad. La evidencia científica sobre el colapso ambiental choca contra la desidia política y el poder económico que bloquea cambios urgentes en todo el planeta.
Esto ocurre pese a que nadie ha logrado refutar su validez mediante demostraciones científicas; por el contrario, cada día se acumulan más pruebas que respaldan su solidez.
Esta solidez explica, en parte, los esfuerzos de quienes se benefician de la negación de estas evidencias por cooptar o, directamente, dañar los sistemas científicos y las organizaciones que crean y difunden conocimiento independiente. Argentina es un ejemplo arquetípico de este fenómeno. Los datos son contundentes.
A fines de agosto pasado, la superficie de los océanos alcanzó la temperatura media más alta de la historia con registros y, probablemente, de un período mucho más extenso del que se dispone de datos. A esto se sumaron el incremento de las precipitaciones extremas, la pérdida de glaciares tanto en los polos como en las montañas y las sequías más intensas y repentinas, entre otros fenómenos.
Los estudios científicos ya han identificado nueve variables asociadas a puntos de inflexión que marcan determinados umbrales que, en caso de superarse, podrían desencadenar una desestabilización del sistema Tierra y de las condiciones que permitieron el florecimiento de la humanidad. Siete de ellos ya habrían sido sobrepasados.
Estos procesos desestabilizadores tienden a acelerarse mediante bucles de retroalimentación. Esto ocurre por ejemplo, cuando la nieve y el hielo, cuyas superficies blancas son reflectantes del calor, son reemplazados por tierra y agua más oscuras que lo absorben; o a medida que se acelera el deshielo del suelo congelado del permafrost.
Asimismo, grandes sumideros de carbono, como la Amazonia, están transformándose en emisores netos de carbono. A más largo plazo, se temen fenómenos potencialmente más devastadores, como una alteración significativa de la circulación de la corriente del Golfo, o el colapso de las capas de hielo polares, con consecuencias capaces de alterar no solo el clima, sino también la geografía del planeta.
Se estima que la humanidad podría adaptarse, como máximo, a un aumento de la temperatura media global de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales. Esta meta implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (los GEI) a la mitad o menos para mediados de este siglo.
Negación, indiferencia y daños irreversibles
Las reducciones de GEI deberán continuar pero, aun así, persistirán numerosos riesgos, ya que los gases emitidos permanecerán en la atmósfera durante períodos prolongados si no se eliminan.
Es improbable que se cumpla esta meta mientras continúan de forma desenfrenada la extracción y el uso de combustibles fósiles, así como la degradación de los suelos fértiles, la deforestación y otros procesos destructivos. Argentina hoy colabora en esto.
Por lo tanto, todo indica que, en las próximas décadas, habrá olas de calor más frecuentes e intensas, más inundaciones en las regiones húmedas, más sequías en las regiones secas, tormentas y huracanes más fuertes, menores rendimientos de los cultivos en las regiones cálidas, una mayor extinción de especies, pérdida de arrecifes de coral y una elevación del nivel del mar.
Estos fenómenos no responden a fuerzas inesperadas ni divinas, sino a actividades humanas identificadas científicamente que amenazan la continuidad de la vida tal como la conocemos en el planeta Tierra.
Pese a estos datos conocidos, y según estudios recientes, se registra una menor cobertura del tema en los medios de comunicación masiva, así como una negación explícita o una actitud de indiferencia por parte de muchos líderes políticos y económicos.
Peor aún, estimulan una carrera desesperada por acelerar la extracción de las reservas de combustibles fósiles, con el objetivo de incrementar las ganancias a corto plazo de una minoría codiciosa. Una vez más, Argentina es un ejemplo de ello.
Es muy difícil comprender las causas y la dimensión del problema. Además, las personas están ocupadas en las exigencias de su supervivencia cotidiana, y sus interpretaciones están mediadas por la información sesgada e interesada que reciben.
Pocas están acostumbradas a pensar en grandes escalas y mucho menos a vincular causas y efectos de relaciones complejas como las que están desestabilizando al sistema Tierra. Sin embargo, la comunidad científica comprende estos procesos desde hace tiempo, y la dirigencia política y económica conoce sus implicaciones.
Seguir esperando para impulsar un cambio en el régimen económico y social es muy temerario, porque muchos de los daños son irreversibles y los procesos que los generan son acumulativos y tienden a acelerarse.
No se trata de negar los beneficios, en términos de riqueza material, derivados de la expansión de la producción y el consumo impulsada por los combustibles fósiles, sino de aceptar que no es posible continuar por ese camino, porque los costos para el bienestar de las generaciones presentes y futuras superan, desde hace tiempo, los beneficios.
Peor aún, los beneficios económicos de continuar por este camino son apropiados por una minoría opulenta, mientras que la mayoría, especialmente los sectores más vulnerables, soporta y seguirá soportando la mayor parte de los costos.
Por ejemplo, estudios recientes del World Inequality Lab (WIL) estiman que el 50 % más pobre de la población mundial es responsable de solo el 10 % de las emisiones globales asociadas al consumo, mientras que al 10 % más rico se le atribuye el 47 %.
Las emisiones per cápita de una persona perteneciente al 1 % más rico del mundo son 75 veces mayores que las de una persona del 50 % más pobre. Y esta mitad más pobre posee apenas el 3 % de la riqueza global y carece de recursos para hacer frente a, las pérdidas relativas de ingresos, los desplazamientos, el deterioro de las viviendas y los problemas de salud derivados de la crisis socioecológica.
En contraste, el 10 % más rico concentra el 74 % de la riqueza global para afrontar eventuales problemas. Pero, además de su responsabilidad derivada de los patrones de consumo, los sectores más ricos son propietarios de activos productivos y de carteras de inversión en empresas contaminantes.
Acciones directas y compromiso político
Esa propiedad les otorga capacidad para influir en las políticas públicas y obstaculizar las medidas necesarias para transformar las matrices energética y productiva, así como los patrones de consumo vigentes.
Como importantes proveedores de capital, también influyen decisivamente en la asignación de inversiones entre empresas, sectores y tecnologías, condicionando no solo las trayectorias actuales, sino también las futuras. Esto sin desconocer la abundante literatura que muestra cómo el ejercicio de este poder puede amenazar el funcionamiento de las democracias y de los Estados.
Una publicación reciente del WIL dedicada a analizar la composición de la riqueza de 500 multimillonarios, señala que cada millón de dólares estadounidenses bajo su control se asocia con una huella de carbono anual diez veces superior a la de una persona promedio. Cerca de 50 de ellos serían responsables del 76 % de las emisiones totales de la muestra.
Esta concentración se explica no solo por la magnitud de sus fortunas, sino también por la intensidad de las emisiones asociadas a sus activos. Los multimillonarios con mayores huellas de carbono -entre ellos, algunos de los más acaudalados- generan entre el 44 % y el 66 % de las emisiones de la muestra a través de inversiones en sectores con altas emisiones y muy difíciles de reducir.
En definitiva, todo indica que es imperativo vincular la descarbonización de la producción y el consumo con un proceso de desconcentración de la riqueza. Esto exige aplicar con urgencia sanciones a las actividades contaminantes y establecer medidas fiscales contundentes sobre las grandes fortunas, especialmente sobre sus activos con probados impactos ambientales.
Estas medidas, junto con otras acciones urgentes, son imprescindibles para movilizar los recursos necesarios para financiar la transición. Y aunque las energías renovables se han abaratado drásticamente y han incrementado sustancialmente su participación en la matriz energética mundial, todavía es necesario ampliar su contribución.
Para ello, se requieren compromisos políticos firmes que impulsen la transformación de las matrices energética y productiva, así como de los patrones de consumo.
Esta transformación debe complementarse con otras medidas urgentes, entre ellas, detener la deforestación y promover la reforestación y la restauración de los ecosistemas para fortalecer los sumideros naturales de carbono.
La concentración de la riqueza no es una mera cuestión de justicia distributiva, sino que amenaza el presente y el futuro de nuestras sociedades, así como la propia supervivencia de la humanidad.
Quizás esto ayude a explicar por qué algunas de las personas más ricas del mundo aspiran a expandir su presencia en el espacio, al tiempo que adquieren o buscan controlar territorios que ofrecen mayor seguridad frente a los riesgos ecológicos y climáticos en nuestro planeta.
¿Podrá la humanidad enfrentar el desafío de desconcentrar la riqueza para descarbonizar las matrices energéticas? Los obstáculos son inquietantes.
Entre ellos se encuentran la creciente demanda de energía con fines bélicos y de consumo suntuario; los intereses corporativos vinculados a los combustibles fósiles y las vastas infraestructuras que sostienen su explotación.
También está la connivencia entre determinados sectores del poder político y las corporaciones concentradas de capital, lo cual se correlaciona con la hostilidad hacia la comunidad científica y hacia muchas de las soluciones tecnológicas disponibles.
Una vez más, la humanidad se encuentra ante una encrucijada que podría resultar decisiva para su futuro, en la que el oscurantismo, alimentado por intereses codiciosos, amenaza con imponerse sobre las luces del conocimiento científico.
En otros tiempos se logró superar disyuntivas similares, aunque a un costo muy elevado de recursos e incluso de vidas. Esperemos que ese aprendizaje sea recuperado para cambiar el rumbo rápidamente en beneficio del florecimiento de las generaciones presentes y futuras.
El autor es economista, presidente del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp).
Por un Estado ecosocial
Rubén Lo Vuolo es autor del libro "Por un Estado ecosocial. Ideas para proteger la sociedad en un mundo catastrófico", una publicación de Siglo XXI Editores (2026).
Respecto a esta obra, desde el Ciepp destacan que "no es frecuente que un economista especializado en políticas sociales tenga una conciencia tan aguda de la crisis socioecológica sin tomarla como un factor más, que queda bien reconocer pero que es secundario en relación con prioridades como el crecimiento, el consumo, la inversión".
Luego insisten en que "no es frecuente que un economista proponga equidad y eficiencia y que estos objetivos no suenen como una entelequia". Y recuerdan que "en este libro hecho de aprendizajes y aportes novedosos", el propio Lo Vuolo "explica hasta qué punto estamos forzando las fronteras planetarias y por qué esto no se arregla reemplazando los combustibles fósiles por energías limpias".
Finalmente agregan: "Urge poner en marcha un cambio profundo, acorde con las dimensiones del problema. Y ese cambio no puede confiarse al mercado, pero tampoco a una planificación centralizada. ¿Cómo ir hacia un Estado ecosocial, que no repita los errores del Estado neoliberal y de su supuesto enemigo, el Estado de bienestar?"
"¿Cómo salir del bucle que nos trajo hasta acá, con sociedades cada vez más desiguales, expuestas a riesgos socioambientales y a los riesgos tradicionales que dejan a tantos sin acceso a salud, educación, seguridad, empleo?"