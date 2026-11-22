La cumbre climática de Naciones Unidas COP31 terminó en Antalya, Turquía, sin un acuerdo político global. Después de más de dos semanas de negociaciones, las delegaciones no lograron superar sus diferencias sobre el futuro de los combustibles fósiles, el financiamiento climático y las herramientas para reducir las emisiones contaminantes.
La cumbre del clima terminó sin acuerdo y se profundizó la disputa por los combustibles fósiles
La cumbre climática de Naciones Unidas cerró en Antalya, Turquía, sin una declaración política consensuada. La Unión Europea y otros países rechazaron el documento final por no incluir una referencia explícita al abandono del petróleo, el gas y el carbón. Chris Bowen y Murat Kurum reconocieron las dificultades para alcanzar un entendimiento.
El desenlace llegó después de que la Unión Europea y otros países rechazaran la última propuesta presentada por las presidencias de Turquía y Australia. El principal cuestionamiento fue la ausencia de una mención explícita a la transición para abandonar el petróleo, el gas y el carbón, una demanda que varios gobiernos consideraban indispensable para avanzar en los compromisos climáticos.
Las conversaciones se extendieron casi dos días más allá del plazo previsto. Sin embargo, la búsqueda de una fórmula de consenso terminó bloqueada por posiciones que resultaron irreconciliables.
La Unión Europea rechazó el documento por la falta de compromisos sobre los combustibles fósiles
El bloque europeo cuestionó que el texto no respondiera a la urgencia de la crisis climática y no estableciera una hoja de ruta concreta para avanzar en la transición energética.
La postura fue acompañada por países como Panamá, Noruega y Vanuatu, entre otras delegaciones. Del otro lado, naciones con economías fuertemente vinculadas a la producción de hidrocarburos resistieron la incorporación de referencias explícitas a su abandono.
El desacuerdo quedó expuesto durante la sesión de cierre, cuando el ministro irlandés de Medio Ambiente, Darragh O'Brien, en representación de la Unión Europea, formalizó el rechazo al llamado Pacto de Antalya. El funcionario sostuvo que el documento ni siquiera mencionaba los combustibles fósiles, pese a que constituyen uno de los principales motores del cambio climático.
La controversia también alcanzó a las propuestas de captura y almacenamiento de carbono. Mientras algunos países las consideran herramientas para reducir las emisiones, otros cuestionan que puedan utilizarse para prolongar la dependencia de los hidrocarburos sin establecer compromisos efectivos de reducción.
Chris Bowen reconoció que el desacuerdo fue irreconciliable
El ministro australiano de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, quien encabezó las negociaciones, reconoció la frustración por no haber conseguido una declaración política consensuada.
"Y eso es decepcionante. Muy decepcionante", expresó al referirse al resultado de la conferencia.
Bowen identificó además el principal obstáculo que impidió cerrar el acuerdo: "Algunas partes insistían en que debía mencionarse la transición para abandonar los combustibles fósiles, mientras que otras sostenían que, si se incluía, vetarían el documento".
El funcionario también destacó que durante la cumbre hubo avances en otras iniciativas vinculadas con la energía limpia. Entre ellas mencionó el compromiso de más de 90 países con una iniciativa de electrificación.
Sin embargo, advirtió que esos progresos no fueron suficientes frente a la falta de entendimiento sobre las decisiones políticas de mayor alcance.
Murat Kurum admitió que no había consenso
El presidente de la COP31, el turco Murat Kurum, también reconoció las dificultades para alcanzar un entendimiento entre las delegaciones.
"Lo hicimos todo lo que pudimos", sostuvo durante el desenlace de las negociaciones. Además, cuestionó que las discusiones quedaran trabadas por una palabra o una frase y señaló que no resultaba beneficioso un sistema de negociaciones que terminara sin resultados.
Finalmente, Kurum confirmó que no se había alcanzado consenso sobre el documento y que las decisiones propuestas no serían adoptadas.
El reconocimiento marcó el cierre de una conferencia que había llegado a sus últimas horas con expectativas de alcanzar un entendimiento, pero que terminó exponiendo las profundas diferencias entre los países sobre el rumbo de la transición energética.
El financiamiento climático, otra discusión sin resolver
La disputa por los combustibles fósiles no fue el único punto de conflicto. También quedaron diferencias sobre el financiamiento climático, especialmente los recursos que los países desarrollados deben aportar para que las naciones más vulnerables puedan afrontar los efectos del calentamiento global y desarrollar políticas de adaptación.
La propuesta final contemplaba triplicar el financiamiento destinado a la adaptación, pero los países en desarrollo cuestionaron que no estableciera una base de referencia suficientemente clara para determinar el alcance efectivo de ese compromiso.
De esta manera, las negociaciones volvieron a exponer las diferencias entre las economías desarrolladas y aquellas que enfrentan mayores riesgos climáticos, pero cuentan con menos recursos para responder a sus consecuencias.
Una cumbre que terminó sin resolver la disputa central
El resultado de la COP31 vuelve a mostrar las dificultades para transformar los compromisos internacionales en decisiones concretas. Aunque existe un reconocimiento extendido sobre la necesidad de limitar el calentamiento global, persisten diferencias profundas sobre los plazos, los costos y las responsabilidades de cada economía.
La falta de una declaración política consensuada no anula los compromisos internacionales asumidos anteriormente, pero deja sin resolver uno de los principales desafíos de la agenda climática: cómo avanzar hacia una transición energética que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles y garantice recursos para los países más expuestos a los efectos del cambio climático.