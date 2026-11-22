Crisis

La cumbre del clima terminó sin acuerdo y se profundizó la disputa por los combustibles fósiles

La cumbre climática de Naciones Unidas cerró en Antalya, Turquía, sin una declaración política consensuada. La Unión Europea y otros países rechazaron el documento final por no incluir una referencia explícita al abandono del petróleo, el gas y el carbón. Chris Bowen y Murat Kurum reconocieron las dificultades para alcanzar un entendimiento.