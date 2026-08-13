Rumania ha clausurado su única central nuclear debido a los niveles extremadamente bajos de agua en el río Danubio, provocados por el prolongado período de calor que afecta a gran parte de Europa.
Rumania cerró su central nuclear por el descenso drástico del nivel del río Danubio
El segundo de los dos reactores nucleares de 706 megavatios de Cernavodă fue desconectado poco antes del mediodía del jueves. Hasta ahora, solo había sido clausurada una vez, en 2003.
No se prevé que la central de Cernavodă, donde dos reactores producen alrededor del 20% de la electricidad de Rumanía, vuelva a estar operativa en los próximos 10 días.
A principios de esta semana, las autoridades intentaron aumentar el caudal de agua hacia la planta, que utiliza el Danubio para la refrigeración, hundiendo barcazas cargadas de rocas en el río.
Intentos fallidos para aumentar el caudal
La vecina Hungría ha evitado hasta ahora el cierre de su única central nuclear en Paks, que también utiliza el Danubio. El nivel del agua del segundo río más largo de Europa ha descendido a los niveles más bajos en 30 años en varios países.
El segundo de los dos reactores de 706 megavatios de Cernavodă fue desconectado de la red eléctrica rumana poco antes del mediodía del jueves.
El primer reactor ya había sido clausurado en julio.
Hasta ahora, Cernavodă solo había sido clausurada una vez, en 2003.
El déficit energético suele cubrirse con energía solar y eólica durante las horas de calor y viento, pero la generación tradicional a partir de carbón y gas tendrá que complementarse con importaciones durante las noches.
Rumania también cuenta con una enorme capacidad hidroeléctrica, aunque esta se ha visto gravemente reducida por los mismos bajos niveles de los ríos que provocaron el cierre de la central nuclear.
En Hungría, el primer ministro Péter Magyar advirtió el mes pasado que la central nuclear de Paks, de la era soviética y que cuenta con cuatro reactores nucleares, podría verse obligada a cerrar por completo por primera vez.
Los responsables de la planta dijeron que los niveles del Danubio eran tan bajos que las boquillas de succión utilizadas para tomar agua no podían alcanzarlo.
Consecuencias del cambio climático en Europa
El cambio climático está provocando un aumento de las temperaturas en todo el mundo, pero especialmente en Europa.
Es el continente que se calienta más rápidamente, al doble de velocidad que el promedio mundial, según el servicio climático Copernicus.
Esto está provocando un aumento de las olas de calor en verano, una mayor presión sobre las aguas europeas y incendios forestales más intensos.
El Rin, otra de las principales vías fluviales de Europa, también sufre de bajos niveles de agua, lo que limita gravemente el tráfico.
El sector agrícola del continente también se ha visto notablemente afectado.
La mayor asociación comercial agrícola de Italia, Coldiretti, afirmó que los daños relacionados con el clima, como el granizo, la sequía y los incendios forestales, podrían superar los 3.000 millones de euros (2.600 millones de libras esterlinas; 3.500 millones de dólares).
La ministra de Medio Ambiente de Francia, Monique Barbut, advirtió que los datos de la agencia nacional de estadística del país sugieren que las recientes olas de calor podrían generar costes directos e indirectos de entre 10.000 y 15.000 millones de euros.
El banco holandés Triodos afirmó que el calor extremo y sus consecuencias podrían aniquilar gran parte del crecimiento económico previsto para la UE.
La Comisión Europea había pronosticado un crecimiento del 1,1%, mientras que el FMI esperaba que la zona del euro creciera en torno al 0,9%.
Los bomberos griegos han sido desplegados para evitar que un incendio forestal se propague aún más hacia las zonas residenciales del popular complejo turístico de Siviri.
En Grecia, más de 200 personas, en su mayoría turistas, fueron evacuadas el viernes de los populares centros turísticos de Siviri y Fourka, en el norte de la península de Calcídica, debido a un voraz incendio forestal.
Mentras tanto, hasta 80 departamentos de Francia se encuentran en alerta por ola de calor, ya que se espera que las temperaturas superen los 40 °C (104 °F) en algunos lugares el viernes.
El país ya ha sido devastado por incendios en las últimas semanas, y los incendios han causado más daños este año que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial.
España, que aún se está recuperando de los recientes incendios forestales que devastaron la región, registró el jueves temperaturas de hasta 37 °C en las zonas centrales.
El Reino Unido registró el jueves su día más caluroso del año hasta la fecha, con una temperatura provisional de 38,1 °C en los Jardines Botánicos de Kew, en Londres, según informó la Oficina Meteorológica.
Varios incendios ardían en la región de West Midlands, con varios heridos y cuatro viviendas destruidas.
Se prevé que las lluvias lleguen a más lugares del Reino Unido durante el fin de semana, pero los expertos afirman que hará falta algo más que chubascos para poner fin a la sequía generalizada que azota la región.