El río Rin ha alcanzado niveles mínimos históricos en varios puntos de Alemania y los Países Bajos, debido a las prolongadas olas de calor que azotan Europa.
El río Rin superó su mínimo histórico
El Rin, que nace en los Alpes suizos y desemboca en el mar del Norte, es una de las vías fluviales europeas más transitadas. La disminución del nivel del agua en Alemania y Países Bajos preocupa por las consecuencias económicas de tener que limitar la navegación y el transporte marítimo.
La semana pasada, se registraron en Colonia, en el oeste de Alemania, y en Lobith, donde el Rin cruza de Alemania a los Países Bajos, niveles inferiores a los de cualquier otro momento desde que se tienen registros.
Impacto en otros ríos europeos
Otros ríos europeos importantes con funciones cruciales en el transporte, la industria y la agricultura también han registrado niveles mínimos históricos, como el Danubio, que atraviesa 10 países, y el río Po de Italia.
Según los observatorios de sequía de la UE, las condiciones de sequía se mantuvieron estables y críticas en la mayor parte de Europa, y empeoraron en el centro y oeste del continente a mediados de julio.
Se prevé que la ola de calor se prolongue al menos una semana más, elevando las temperaturas por encima de los 40 °C en muchos países del centro y sur de Europa.
El Sistema Nacional de Información sobre Niveles Bajo de Agua (NIWIS, por sus siglas en inglés) de Alemania informó que el 44% de las estaciones de medición del Rin y el 78% de las del Danubio registraron niveles de agua extremadamente bajos a finales de julio.
El Rin, que nace en los Alpes suizos y desemboca en el mar del Norte, es una de las vías fluviales más transitadas de Europa. La disminución del nivel del agua ha generado preocupación por las consecuencias económicas de tener que limitar la navegación y el transporte marítimo.
El viernes, la profundidad de las aguas navegables en el estrecho de Kaub, cerca de Coblenza, alcanzó el mínimo histórico de 25 cm registrado en 2018, antes de recuperarse ligeramente el lunes.
La estación de aforo de Kaub, en el oeste de Alemania, es un indicador clave de la navegabilidad del Rin, ya que mide la capacidad de carga de los buques. Los bajos niveles de agua que se registran allí pueden restringir gravemente la navegación fluvial.
Martin Wolters, de la Autoridad de Vías Navegables y Transporte Marítimo del Rin, declaró al medio alemán WDR que, si bien era improbable que se suspendiera por completo el transporte marítimo en el Rin, habría que tomar precauciones, como distribuir la carga entre más buques para aligerar su peso.
Con el tiempo, esto puede provocar mayores costes de transporte y cuellos de botella en el suministro, afirmó Wolters.
"Llega un momento en que las cargas son demasiado pequeñas para que merezca la pena o los armadores están preocupados por dañar sus barcos", declaró a Reuters un comerciante de materias primas.
Problemas en la central nuclear de Hungría
La semana pasada, las aguas del Danubio descendieron a los niveles más bajos en 30 años en varios países, entre ellos Serbia y Rumanía, dejando a la única central nuclear de Hungría al borde del cierre.
Las instalaciones están funcionando a capacidad reducida y los responsables están evaluando si será necesario desconectarlas por completo.
La sequía del Danubio también está provocando graves interrupciones en el suministro eléctrico en Serbia y Rumanía.
Serbia redujo la producción en sus centrales eléctricas de carbón debido a la falta de agua que interrumpía los sistemas de refrigeración, mientras que Rumania llevó a cabo una explosión controlada en una gran roca a orillas del Danubio para aumentar el caudal de agua hacia la central nuclear de Cernavoda.
Dos fábricas de automóviles en Rumania, gestionadas por Dacia y Ford, han acordado detener la producción durante más de dos semanas para reducir el consumo de electricidad.
El río Po, el más largo de Italia, alcanzó un mínimo histórico cerca de la ciudad de Cremona a finales de julio. Las autoridades elevaron el nivel de alerta por sequía a "alto" en todo el valle del Po, mientras que los expertos advirtieron sobre posibles interrupciones en el suministro de agua potable.
La disminución del caudal del río Po en su desembocadura también ha provocado que el agua salada del mar inunde el lecho del río, alterando el ecosistema y causando graves problemas a los agricultores que utilizan el agua del Po para regar sus cultivos.
Un estudio reciente realizado por científicos del grupo World Weather Attribution concluyó que no se había observado una tendencia clara a largo plazo hacia una disminución de las precipitaciones en gran parte de Europa.
Sin embargo, los investigadores señalaron que el cambio climático provocado por el ser humano está aumentando la evaporación de la humedad debido a las temperaturas más elevadas, lo que hace más probables las condiciones de sequía.
El clima cálido y seco también aumentó la demanda de agua para uso doméstico, agrícola e industrial.
Los períodos prolongados de sequía también pueden afectar los niveles de agua de los lagos, lo que repercute en la disponibilidad de recursos de agua dulce.
El servicio climático Copernicus de la UE afirmó que la sequía de 2022 en Europa contribuyó a un aumento de la actividad de los incendios forestales, lo que a su vez provocó emisiones de carbono superiores a la media.