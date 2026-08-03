Sequía en Europa

El río Rin superó su mínimo histórico

El Rin, que nace en los Alpes suizos y desemboca en el mar del Norte, es una de las vías fluviales europeas más transitadas. La disminución del nivel del agua en Alemania y Países Bajos preocupa por las consecuencias económicas de tener que limitar la navegación y el transporte marítimo.