Emergencia climática

Ecuador: 91.222 personas resultaron afectadas por las lluvias

Según el último reporte de Gestión de Riesgos, el temporal asociado al fenómeno de El Niño ya dejó 14 fallecidos, dos desaparecidos y casi 25.000 viviendas dañadas desde finales de agosto. Rige una alerta meteorológica por nuevas precipitaciones hasta el sábado.