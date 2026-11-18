El número de personas afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño en Ecuador ascendió en las últimas horas a 91.222, desde el pasado 29 de agosto, cuando entró en vigor una declaratoria de alerta roja ante la evolución del evento climático, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Ecuador: 91.222 personas resultaron afectadas por las lluvias
Según el último reporte de Gestión de Riesgos, el temporal asociado al fenómeno de El Niño ya dejó 14 fallecidos, dos desaparecidos y casi 25.000 viviendas dañadas desde finales de agosto. Rige una alerta meteorológica por nuevas precipitaciones hasta el sábado.
En su último balance de afectaciones, la entidad señaló que, a inicios de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) indicó que Ecuador ingresó a una etapa inicial de transición y acoplamiento atmosférico, en respuesta a las condiciones cálidas presentes en el Pacífico.
El informe
El informe detalló que desde el 29 de agosto se registraron 1.597 eventos adversos provocados por las lluvias en las 24 provincias del país, con afectaciones en 167 cantones (municipios) y 521 parroquias.
Las provincias con mayor número de personas afectadas son El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, todas en la región Costa, además de Galápagos, en la región insular, y Bolívar, en la Sierra centro.
A escala nacional, las lluvias dejan 14 personas fallecidas, seis heridas y dos desaparecidas.
Además, se reportan 24.999 viviendas afectadas y 96 destruidas, así como daños en bienes públicos y privados. Los daños materiales incluyen 29,80 kilómetros de vías afectadas, 2.289 establecimientos educativos y 13.052 hectáreas de cultivos impactados, además de 331 animales muertos.
Hasta la fecha, la entidad entregó 34.740 bienes de asistencia humanitaria en 19 provincias, como parte de las acciones de respuesta ante emergencias y de atención a la población afectada.
Según una advertencia del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, vigente del 17 al 21 de noviembre, se prevén lluvias de mayor intensidad en la región Litoral, el norte de la Sierra y las estribaciones occidentales.