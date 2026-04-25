Accidente fatal

Italia: intentó salvar a su hermano tras una descarga eléctrica y ambos murieron

El hecho ocurrió en una zona rural de Magione, donde los jóvenes habían salido a buscar una paloma de señuelo. Uno de ellos manipuló una vara metálica que hizo contacto con un cable de media tensión, lo que provocó la descarga fatal.