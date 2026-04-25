Dos hermanos gemelos de 23 años murieron electrocutados en un trágico accidente ocurrido en Magione, Italia, generando una profunda conmoción en toda la comunidad local. Se trata de Francesco Fierloni y Giacomo Fierloni, quienes habían salido de su casa y no regresaron.
Italia: intentó salvar a su hermano tras una descarga eléctrica y ambos murieron
El hecho ocurrió en una zona rural de Magione, donde los jóvenes habían salido a buscar una paloma de señuelo. Uno de ellos manipuló una vara metálica que hizo contacto con un cable de media tensión, lo que provocó la descarga fatal.
El hecho ocurrió el martes por la noche, cuando los jóvenes se dirigieron a una zona rural conocida como La Goga cerca de las 19:30. Allí intentaban recuperar una paloma de señuelo que utilizaban para la caza. Sin embargo, la situación tomó un giro fatal cuando uno de ellos utilizó una vara metálica para alcanzar al ave, que se encontraba posada sobre un cable de media tensión.
Según se determinó posteriormente, el contacto con el cable provocó una descarga eléctrica de aproximadamente 20.000 voltios. Al advertir lo sucedido, su hermano intentó auxiliarlo, pero también fue alcanzado por la corriente.
Hallazgo y operativo de rescate
Al notar que no regresaban, familiares comenzaron una búsqueda que culminó con el hallazgo de ambos sin vida cerca de un lago y un pabellón de caza, en una zona de difícil acceso. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar e intentaron reanimarlos, pero no lograron revertir la situación.
Los bomberos también participaron del operativo para recuperar los cuerpos, dadas las condiciones del terreno.
Dolor y despedida
El fallecimiento de los gemelos generó un fuerte impacto en la localidad. El intendente Massimo Lagetti expresó su pesar y destacó las cualidades de los jóvenes, a quienes describió como trabajadores y amables.
En tanto, desde el ámbito educativo también recordaron su personalidad y valores, resaltando su energía, optimismo y el fuerte vínculo que los unía. Durante el funeral, al que asistieron numerosos vecinos, el arzobispo Ivan Maffeis acompañó a la familia y remarcó el impacto emocional que dejó la pérdida.
La muerte de los hermanos dejó una marca profunda en su entorno, en una despedida atravesada por el dolor y el recuerdo de su cercanía y vitalidad.