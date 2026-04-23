Se conoció en las últimas horas un video del momento en que es asesinada Carolina Flores, ex reina de belleza de Baja California, que murió en su departamento en el barrio de Polanco, México, con varios disparos en el pecho y la cabeza.
“Me hizo enojar”: una ex reina de belleza fue asesinada por su suegra
De acuerdo con lo que se puede observar y escuchar en el registro audiovisual, fue su suegra, Erika Herrera, quien la asesinó a balazos. En el video se ve el momento en que Flores sale corriendo y la mujer la sigue con una pistola en la mano.
De acuerdo con lo que se puede observar y escuchar en el registro audiovisual, fue su suegra, Erika Herrera, quien la asesinó a balazos. En el video se ve el momento en que Flores sale corriendo y la mujer la sigue con una pistola en la mano.
En el video se ve el momento en que Flores sale corriendo y la mujer la sigue con una pistola en la mano. Luego, se escuchan varios disparos y gritos. En la imagen solo se ve una cuna y juguetes de bebé en primer plano y el perro corriendo desesperado.
Tras oírse varios disparos, aparece en cámara Alejandro, pareja de Carolina e hijo de Erika, con el bebé en brazos y preguntando "qué fue eso".
"¿Qué hiciste, mamá?", le pregunta tras encontrarse con la escena del crimen. "Nada, me hizo enojar", contestó la madre.
Alejandro, sin alterarse tras ver a su pareja fallecida en el piso, vuelve a cuestionar a la madre: "¿Qué te pasa? Es mi familia", expresa.
"Mi familia es mía. Tu eres mío y ella me robó", replicó Erika.
El asesinato de Carolina Flores ocurrió el 15 de abril; sin embargo, las imágenes se conocieron en las últimas horas gracias a la difusión que le dio el periodista Carlos Jimenez en sus redes sociales.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por homicidio doloso con protocolo de feminicidio desde el 16 de abril, tras recibirse la denuncia formal, ocurrida un día después del crimen.
Está prófuga
Erika Herrera figura como presunta autora del ataque. La madre de Carolina, Reyna Gómez Molina, reveló a la cadena Univisión que fue el propio Alejandro quien le notificó la muerte, un día después de los hechos, y le explicó que decidió esperar para cuidar al bebé de ocho meses.
El hombre, según la versión de Gómez Molina, grabó videos con indicaciones sobre la alimentación del bebé, ante la posibilidad de quedar detenido y que su hijo fuera enviado a una casa hogar, dado que por el retraso en la denuncia la sospechosa se encuentra prófuga.
El testimonio de la mamá de la víctima
La mamá de la ex reina de belleza señaló que fue informada sobre la muerte de Carolina Flores “el jueves (16 de abril) a las 13:35 (hora local)” a través de una llamada de parte de su yerno, quien también le informó que su madre habría sido la responsable.
“Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’”, contó sobre la conversación.
Y continuó: “‘¿Cómo que tu mamá? ¿De dónde sacó el arma?’. Me dijo: ‘No sé’. ‘Dónde está tu mamá’. ‘No sé nada señora’. Eran problemas comunes entre una relación de una nuera con una suegra. El clásico ‘no le ha hecho de comer a mi hijo’, ese tipo de cosas que son para mí normales”, sentenció.
En ese marco, Gómez Molina se preguntó si Alejandro había estado 24 horas con el bebé en el departamento mientras su mujer yacía muerta en el suelo. “Le dije: ‘Alex, tú estabas con el bebé. ¿La Caro estaba ahí tirada?’, y él me respondió: ‘¿Es en serio su pregunta?’”, relató.
La madre agregó que, ante su ofrecimiento para hacerse cargo del menor, Alejandro se negó y argumentó que como pareja habían decidido que, en caso de faltar ambos, ni su madre ni la suegra serían las encargadas de su hijo.