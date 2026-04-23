Horror en México

“Me hizo enojar”: una ex reina de belleza fue asesinada por su suegra

De acuerdo con lo que se puede observar y escuchar en el registro audiovisual, fue su suegra, Erika Herrera, quien la asesinó a balazos. En el video se ve el momento en que Flores sale corriendo y la mujer la sigue con una pistola en la mano.