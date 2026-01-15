Crimen del peluquero santafesino en Tulum: ya son cuatro los detenidos
Las autoridades mexicanas arrestaron a dos sospechosos más implicados en el asesinato ocurrido en un bar de Playa del Carmen, mientras continúan las investigaciones sobre el móvil y la participación de una banda criminal.
Jonatan Minucci, de 37, era peluquero y fue asesinado a tiros en un bar.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó la detención de dos nuevos sospechosos relacionados con el crimen del peluquero santafesino Jonatan Emanuel Minucci, ocurrido en la ciudad mexicana de Tulum. Se trata de Hugo Daniel “N”, alias “El Maniaco”, y Cristian Eduardo “N”, quienes presuntamente participaron en el homicidio calificado de Minucci y otra víctima.
Con estas detenciones, suman cuatro los imputados por la muerte del peluquero. Previamente habían sido capturados Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”, quienes serían miembros de una banda criminal local y estarían vinculados al asesinato a tiros del argentino.
Relacióncon elnarcomenudeo
Según informó el fiscal Raciel López Salazar durante una conferencia de prensa, el crimen estaría relacionado con el narcomenudeo. “Ambos están acusados de los delitos de homicidio y lesiones registrados en el Vesica Cenote Club. El motivo de esta agresión obedece al narcomenudeo y tuvo como saldo un fallecido y dos lesionados por disputa entre dos grupos criminales”, indicó.
Nuevos detenidos por el crimen del santafesino en México.
El fiscal agregó que las víctimas trabajaban como guardias de seguridad en el establecimiento y que, tras el ataque, fueron trasladadas al hospital IMSS-Bienestar en Playa del Carmen, donde Minucci falleció.
Elataque
El incidente ocurrió el 9 de enero, cuando un grupo de sicarios que se desplazaba en motocicletas irrumpió en el bar y abrió fuego. Según los reportes policiales, los atacantes efectuaron múltiples disparos. Minucci recibió impactos fatales en el rostro, cuello, tórax y brazos. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero los médicos confirmaron su fallecimiento el sábado pasado.
Los primeros dos detenidos por el crimen del argentino en México.
Los investigadores de la Fiscalía General del Estado concentran sus esfuerzos en establecer si el homicidio de Minucci está vinculado a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas de investigación. Este asesinato se convirtió en la segunda ejecución a tiros relacionada con eventos turísticos en menos de 48 horas, lo que genera preocupación sobre la seguridad de Tulum.
El peluquero argentino, oriundo de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, había viajado a México en noviembre con la intención de trabajar de manera temporal y regresar a su país en febrero. Ante su fallecimiento, sus familiares comenzaron a gestionar la repatriación de sus restos, debido al alto costo y la complejidad de la logística.
Por su parte, la Junta Interna de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán expresó su pesar por la tragedia que afectó a su ex compañero. El consulado argentino ya fue notificado para coordinar la repatriación y brindar asistencia a los familiares.