La historia de Vivian Nosovitsky

Dolor, oscuridad y miedo a quedar ciega: el calvario de una tiktoker a la que un parásito le devoró la córnea

La joven de 21 años que vive en un pueblo costero de México, sufrió una infección ocular agresiva causada por un parásito y perdió la visión de un ojo. Su padecimiento se volvió viral después de que relatara el diagnóstico, el tratamiento extremo y el impacto emocional del proceso.