Estados Unidos

Una pareja de influencers estafó a 40 familias con falsas remodelaciones y robó casi cinco millones de dólares

Un matrimonio de influencers de Texas reconoció ante la justicia haber defraudado a decenas de clientes con promesas de renovaciones y construcciones de casas que nunca completaron, en una estafa de casi cinco millones de dólares que dejó hogares incompletos y familias en crisis.