El actor francés Gérard Depardieu será juzgado por la presunta violación de la actriz Charlotte Arnould, según ha confirmado un tribunal de apelaciones de París.
Finalmente, Gérard Depardieu irá a juicio por violacíón
La Justicia francesa rechazó la apelación del artista y ratificó que deberá afrontar un proceso penal por los hechos denunciados en su casa durante 2018. El tribunal de apelaciones de París desestimó los planteos de la defensa y confirmó que el actor irá a juicio oral acusado de agresión a Charlotte Arnould.
Arnould, que tenía 22 años en aquel momento, denunció la supuesta violación varios días después de ir a su casa en París para ensayar una obra de teatro.
Ella renunció a su derecho al anonimato y su abogado dijo que el fallo del jueves era "sin precedentes" y que el próximo juicio sería histórico.
Depardieu, de 77 años, había impugnado su acusación por dos cargos de violación. En una carta publicada en Le Figaro en 2023, Depardieu negó rotundamente las acusaciones de Arnould, afirmando que "nunca hubo coacción ni violencia entre nosotros".
Durante décadas, Depardieu fue una figura destacada del cine francés e internacional por sus papeles en películas como Green Card, El hombre de la máscara de hierro y las sagas de Astérix. En 1996, recibió la Legión de Honor de Francia.
Pero en los últimos años se han formulado una serie de acusaciones contra él por su conducta en platós de cine y otros lugares a raíz del movimiento #MeToo francés, conocido como balance ton porc ( denuncia a tu cerdo).
Antecedentes y condenas previas
El año pasado, fue condenado a 18 meses de prisión condicional tras ser declarado culpable de agredir sexualmente a dos mujeres en un plató de cine en París en mayo. Además, fue incluido en el registro de delincuentes sexuales y se le ordenó pagar una indemnización.
La semana pasada retiró su apelación contra el fallo y ofreció "sinceras disculpas" por su comportamiento en el set de la película de 2021 del director Jean Becker, Les Volets Verts (Las persianas verdes).
Depardieu era amigo del padre de Charlotte Arnold y el 7 de agosto de 2018 ella fue a su casa, donde gran parte de lo sucedido quedó grabado por las cámaras de seguridad del propio actor.
El caso de Arnould fue desestimado inicialmente por falta de pruebas, pero después de que ella presentara una demanda civil, se abrió una investigación judicial en el verano de 2020.
En declaraciones a las afueras del tribunal de apelaciones de París el jueves, su abogada, Carine Durrieu Diebolt, afirmó que el fallo era una victoria para su clienta, para quien suponía "un verdadero alivio".
El alcance de la resolución
El tribunal de apelaciones dictaminó que, si bien Depardieu debía ser juzgado por lo ocurrido ese día, no sería juzgado por una presunta violación posterior en un hotel seis días después.
El abogado de Depardieu, David-Olivier Kaminski, declaró a la prensa que el tribunal había fallado parcialmente a su favor: "En cuanto recibamos la sentencia, estudiaremos la posibilidad de apelar ante el Tribunal de Casación".
Mientras tanto, Depardieu está siendo investigado por separado junto con el autor francés Michel Houellebecq por "acusaciones de naturaleza sexual".
Las autoridades francesas confirmaron la semana pasada que están investigando el caso, tras las denuncias de una presunta "violación en grupo" ocurrida en el set de rodaje de la película Thalasso en 2018.