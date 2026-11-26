Francia

Finalmente, Gérard Depardieu irá a juicio por violacíón

La Justicia francesa rechazó la apelación del artista y ratificó que deberá afrontar un proceso penal por los hechos denunciados en su casa durante 2018. El tribunal de apelaciones de París desestimó los planteos de la defensa y confirmó que el actor irá a juicio oral acusado de agresión a Charlotte Arnould.