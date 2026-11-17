El actor francés Gérard Depardieu manifestó públicamente que acepta la condena que recibió en mayo de 2025 por dos agresiones sexuales y pidió disculpas a las mujeres que lo denunciaron. En un comunicado, reconoció el daño causado y reflexionó sobre sus comportamientos durante los rodajes.
Gérard Depardieu aceptó los 18 meses de condena por agresión sexual y evitó ir a prisión
El actor francés deberá cumplir una serie de condiciones, entre ellas no cometer nuevos delitos, quedar inhabilitado para ejercer cargos electorales e ingresar al registro de delincuentes sexuales.
El escrito, titulado "Escucho", fue difundido este lunes, en coincidencia con la fecha en que debía comenzar el juicio por su apelación en París. En el documento, el intérprete asumió su responsabilidad y expresó: "La justicia se ha pronunciado. He sido declarado culpable. Lo acepto y asumo esta condena".
Además, presentó sus disculpas a las personas afectadas: "Presento mis disculpas, profundas y sinceras, a quienes hayan podido sufrir por ello".
El mensaje de arrepentimiento
En el comunicado, el actor reconoció que durante mucho tiempo se escudó en la provocación y la picardía para justificar determinadas actitudes. Según explicó, no había dimensionado las consecuencias que podían tener sus palabras y gestos.
"En los rodajes, durante mucho tiempo me escondí detrás de la provocación y la picardía. Mis palabras, algunos de mis gestos, creía que eran sin consecuencias. Pero sí las tenían, especialmente viniendo de una figura poderosa", señaló.
También reflexionó sobre los cambios sociales y culturales, y reconoció que pertenecía a una época que ya quedó atrás. "He entendido que yo pertenecía a un mundo que ha desaparecido", agregó.
Un día antes de la publicación del comunicado, dos medios franceses difundieron un video que volvió a poner el caso en el centro de la atención. En las imágenes se observa a una mujer intentando apartar la mano del actor durante el rodaje de una película.
La condena por agresiones sexuales
En mayo de 2025, un tribunal de París condenó a Depardieu a 18 meses de prisión en suspenso por dos agresiones sexuales cometidas durante el rodaje de "Les Volets verts", película dirigida por Jean Becker.
Las denunciantes fueron Amélie, una decoradora de 54 años, y Sarah, un seudónimo utilizado para preservar la identidad de una asistente de dirección de 34 años. Ambas lo acusaron de agresión, acoso y ultrajes sexistas.
Durante una audiencia realizada en marzo, el actor admitió haber agarrado por las caderas a una de las denunciantes, aunque negó que se tratara de una agresión de carácter sexual.
Finalmente, el tribunal consideró probados los hechos y aceptó el pedido de la fiscalía para que la pena de prisión quedara en suspenso.
Qué deberá cumplir para evitar la cárcel
A pesar de la condena, el actor no tendrá que ingresar a prisión, ya que los 18 meses de cárcel quedaron suspendidos. Sin embargo, deberá cumplir una serie de condiciones establecidas por la Justicia.
Entre ellas se encuentran la obligación de no cometer nuevos delitos, la inhabilitación para participar en cargos electorales y la inscripción en el registro de delincuentes sexuales.