Un operativo de seguridad se desplegó este domingo en las inmediaciones de la base aérea RAF Fairford, en Gloucestershire, Inglaterra, utilizada por personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Evacuaron viviendas y detuvieron a varios hombres cerca de una base militar de Estados Unidos en Reino Unido
La Policía de Gloucestershire declaró un “incidente mayor” en la zona de Whelford, cerca de la base aérea RAF Fairford. Varios hombres fueron detenidos bajo sospecha de delitos contemplados en la Ley de Explosivos y especialistas del Ejército revisaron vehículos.
La Policía de Gloucestershire declaró un “incidente mayor” después de detener a varios hombres bajo sospecha de delitos contemplados en la Ley de Explosivos y ordenó evacuar varias viviendas de la localidad cercana de Whelford.
La situación se produjo durante las primeras horas de la mañana y generó un importante despliegue de efectivos de emergencia.
La Policía informó posteriormente que consideraba que el episodio estaba contenido, aunque mantuvo un perímetro de seguridad mientras continuaban las tareas de investigación y revisión de vehículos.
Evacuaron viviendas y especialistas revisaron vehículos
Según informó la Policía de Gloucestershire, varias propiedades de Whelford fueron evacuadas después de la detención de varios hombres. Los residentes fueron trasladados a un centro de recreación cercano mientras los equipos especializados trabajaban en el lugar.
El Ejército británico envió a su equipo especializado en desactivación de explosivos, que comenzó a examinar varios vehículos relacionados con el procedimiento. La presencia de estos especialistas respondió a la sospecha de posibles infracciones a la legislación británica sobre explosivos.
En la zona se desplegaron alrededor de 30 vehículos de emergencia, entre ellos patrulleros, ambulancias y unidades de bomberos.
También se observó la presencia de efectivos armados en los accesos a la base y maquinaria ubicada frente a algunos de los puntos de ingreso.
La Policía estableció un cordón de seguridad alrededor del sector afectado y pidió a los habitantes respetar las restricciones mientras avanzaba el procedimiento.
En un comunicado, las autoridades señalaron que consideraban que la situación estaba contenida y que trabajaban junto con otros organismos de emergencia.
La investigación quedó bajo la intervención de unidades especializadas. De acuerdo con medios británicos, los equipos antiterroristas participan del procedimiento, aunque esto forma parte de los protocolos utilizados en este tipo de situaciones y las autoridades no confirmaron que el episodio esté relacionado con terrorismo.
Tampoco se informó oficialmente cuántas personas fueron detenidas ni se difundieron sus identidades. Las autoridades británicas evitaron brindar detalles sobre las circunstancias que llevaron a iniciar el operativo.
Qué se sabe sobre la base RAF Fairford
El procedimiento adquirió especial relevancia por su proximidad con RAF Fairford, una instalación de la Real Fuerza Aérea británica que también alberga personal estadounidense.
La base fue utilizada por fuerzas de Estados Unidos durante las operaciones militares contra objetivos iraníes.
El Gobierno británico había autorizado previamente el uso de instalaciones militares en territorio del Reino Unido para determinadas operaciones estadounidenses vinculadas con el conflicto con Irán, entre ellas ataques contra sitios de misiles iraníes que amenazaban a embarcaciones en el estrecho de Ormuz.
Esa situación había generado advertencias previas. En julio, la Guardia Revolucionaria de Irán había señalado que las bases utilizadas para operaciones contra Irán podían ser consideradas objetivos legítimos. A partir de entonces, el Reino Unido reforzó las medidas de seguridad en algunas instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses.
Sin embargo, hasta el momento la Policía no estableció una conexión entre las detenciones de este domingo y la base aérea RAF Fairford. Las autoridades tampoco confirmaron que los vehículos inspeccionados representaran una amenaza directa para las instalaciones militares.
Desde la Fuerza Aérea estadounidense señalaron que el personal desplegado en el Reino Unido permanece atento a la situación, aunque evitaron brindar información sobre las medidas concretas de protección adoptadas por razones de seguridad.
El organismo indicó que evalúa de manera permanente distintos factores para determinar qué medidas deben implementarse o modificarse con el objetivo de proteger a sus militares, empleados civiles, contratistas y familiares.
El Gobierno británico, por su parte, informó que el primer ministro Andy Burnham estaba siendo actualizado sobre el desarrollo del operativo. El secretario de Defensa, Wes Streeting, agradeció el trabajo de los servicios de emergencia y de los equipos especializados que intervinieron en la zona.