Operativo de seguridad

Evacuaron viviendas y detuvieron a varios hombres cerca de una base militar de Estados Unidos en Reino Unido

La Policía de Gloucestershire declaró un “incidente mayor” en la zona de Whelford, cerca de la base aérea RAF Fairford. Varios hombres fueron detenidos bajo sospecha de delitos contemplados en la Ley de Explosivos y especialistas del Ejército revisaron vehículos.