Dos pilotos de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) lograron eyectarse y descender en paracaídas antes de que el avión de entrenamiento que tripulaban se estrellara en la isla de Anglesey, en el norte de Gales. Ambos fueron trasladados a un hospital de Birmingham para recibir atención médica.
Se estrelló un avión militar británico y los pilotos se eyectaron a tiempo
Los tripulantes lograron abandonar la aeronave mediante sus asientos eyectables y descendieron en paracaídas. Ambos sufrieron heridas leves y fueron trasladados a Birmingham.
El accidente ocurrió en la zona de Pencarnisiog, cerca de la base aérea RAF Valley, una instalación utilizada para la formación de pilotos de aviones de combate. Tras el episodio, se desplegaron helicópteros de la Guardia Costera y del servicio de ambulancias aéreas de Gales.
La Policía de Gales del Norte informó que los dos tripulantes presentaban lesiones que, en principio, serían de carácter leve. Las autoridades también indicaron que, hasta el momento, no había reportes de otras personas heridas ni de daños de mayor alcance fuera de la aeronave.
La RAF confirmó que el avión involucrado era un Hawk T2 y que había despegado desde RAF Valley. La fuerza aérea británica inició una investigación para determinar las causas del accidente y señaló que no brindaría mayores detalles mientras avance el procedimiento.
La emergencia
Un testigo que observó el despegue contó que la aeronave presentó problemas prácticamente desde el comienzo del vuelo. Según relató Pete Bennett a medios locales, vio una llama de color naranja cuando el avión comenzó a tomar velocidad.
El testigo aseguró que, mientras la aeronave ganaba altura, el fuego dejó de ser visible, aunque consideró que el avión continuaba presentando dificultades. Luego, describió una trayectoria de ascenso pronunciada y movimientos violentos antes de escuchar dos fuertes explosiones.
Poco después, los dos pilotos accionaron sus sistemas de eyección. De acuerdo con el relato del testigo, ambos lograron desplegar sus paracaídas y abandonar la aeronave antes del impacto.
Las dos ambulancias aéreas que participaron del operativo trasladaron posteriormente a los pilotos hasta el Queen Elizabeth Hospital de Birmingham, donde funciona el Royal Centre for Defence Medicine, un centro especializado en atención médica para personal de las Fuerzas Armadas británicas.
El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, expresó su preocupación por lo ocurrido y señaló que la investigación ya estaba en marcha. También indicó que los pilotos eran la principal prioridad tras el accidente.
Base de entrenamiento
RAF Valley cumple un papel central en la formación de pilotos militares británicos. Allí funciona la No 4 Flying Training School, encargada de preparar a quienes posteriormente integrarán unidades de aviones de combate de la RAF.
La base fue inaugurada en febrero de 1941 y, durante la Segunda Guerra Mundial, también tuvo funciones vinculadas con el tránsito de aeronaves estadounidenses destinadas al esfuerzo bélico.
El sistema de eyección utilizado por los pilotos fue destacado por un analista de seguridad de la BBC, quien explicó que este tipo de equipamiento está diseñado para permitir que los tripulantes abandonen la aeronave incluso a velocidad y altura muy reducidas.
El incidente generó preocupación entre las autoridades y habitantes de Anglesey, donde RAF Valley forma parte de la actividad cotidiana de la isla. La policía pidió evitar el área mientras continúan las tareas vinculadas con el accidente.
Por el momento, la investigación de la RAF busca establecer qué ocurrió durante el despegue y cuáles fueron las causas que llevaron a la pérdida de la aeronave.