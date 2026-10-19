Un integrante de la Guardia Nacional de Estados Unidos recibió un disparo mientras intentaba intervenir en una pelea en Washington. El presunto autor de los disparos también resultó herido durante un enfrentamiento con los efectivos y fue detenido, según informó la Policía.
Una pelea callejera terminó en un tiroteo en Washington: dos heridos
El episodio involucró a efectivos de la Guardia Nacional, uno de los cuales recibió un disparo en una pierna. El presunto agresor también fue herido y trasladado a un hospital.
El episodio ocurrió durante las últimas horas del domingo en el sureste de la capital estadounidense, en el barrio de Eastern Market. En ese momento, varios agentes de seguridad que se encontraban en una camioneta estacionada vigilaban una pelea que se desarrollaba en una acera.
Jeffery Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, explicó que los efectivos descendieron del vehículo para intervenir e intentar detener el enfrentamiento. Fue entonces cuando escucharon disparos.
Según el funcionario, una persona que había participado en la pelea sacó un arma de fuego y comenzó a disparar.
El sospechoso disparó contra los guardias
De acuerdo con el relato de Carroll, el sospechoso corrió hacia un callejón y los integrantes de la Guardia Nacional le ordenaron que arrojara el arma.
Sin embargo, el hombre habría apuntado con el arma hacia los efectivos, que respondieron con disparos. Durante el intercambio, uno de los miembros de la Guardia Nacional recibió un impacto de bala en una pierna, mientras que el sospechoso fue herido en el abdomen.
Ambos fueron trasladados a un hospital. La Policía confirmó que el presunto autor de los disparos quedó detenido.
La Guardia Nacional abrió fuego
Durante el enfrentamiento, tres miembros de la Guardia Nacional dispararon sus armas, según la información difundida por las autoridades.
La intervención se produjo en el marco del despliegue de efectivos que el presidente Donald Trump ordenó en Washington en agosto de 2025, como parte de una iniciativa que presentó como una misión para combatir el crimen en la capital.