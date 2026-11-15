Una mujer resultó gravemente herida después de ser atacada por un mono en un complejo residencial de Vadodara, en el estado de Gujarat, India.
Una mujer fue atacada por un mono en India: sufrió heridas profundas y debió ser hospitalizada
El episodio ocurrió en un complejo residencial de la ciudad de Vadodara, mientras la víctima caminaba por el predio durante la mañana. El animal la mordió varias veces y luego fue capturado por agentes forestales.
La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar y generó preocupación entre los vecinos, quienes señalaron que la presencia de estos animales en la zona es frecuente.
El hecho ocurrió en Infinium Flats, ubicado en el sector TP-13 de Chhani Jakatnaka. Según los testimonios de los residentes, el animal ingresó repentinamente al predio y sorprendió a la mujer mientras realizaba una caminata matutina.
La víctima recibió varias mordeduras en distintas partes del cuerpo, que le provocaron heridas profundas. Tras escuchar sus gritos, otras personas que se encontraban en el complejo se acercaron para auxiliarla y organizar su traslado a un hospital cercano.
Cómo fue el ataque del mono en el complejo residencial
De acuerdo con el relato de los habitantes del lugar, el episodio se produjo sin que la mujer pudiera anticipar la agresión. El mono se acercó y la atacó en reiteradas oportunidades, principalmente en las piernas.
Las imágenes de las cámaras de vigilancia permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. El video comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se difundió, mientras los vecinos expresaban su preocupación por la seguridad de quienes viven en el complejo.
Después del ataque, los residentes dieron aviso al Departamento Forestal y reclamaron medidas para evitar que se repitieran situaciones similares.
La intervención de los agentes permitió localizar y capturar al animal durante el sábado. Posteriormente, fue colocado en una jaula.
La mujer, en tanto, fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica por las lesiones sufridas. La información publicada no precisó su identidad ni brindó detalles sobre su evolución posterior.
Los vecinos advirtieron que la presencia de monos es recurrente
El episodio volvió a poner en discusión la convivencia entre los habitantes de Vadodara y los animales que circulan por sectores urbanos de la ciudad.
Según señalaron los residentes de Infinium Flats, la presencia de monos en distintos puntos de la zona no es un hecho aislado. Los vecinos manifestaron que estos encuentros generan inquietud, especialmente entre las mujeres y las familias con niños pequeños.
Tras la agresión, reclamaron respuestas de las autoridades y medidas de prevención para reducir el riesgo de nuevos ataques dentro de los espacios residenciales.
La preocupación se concentra en la posibilidad de que otros habitantes puedan sufrir situaciones similares, sobre todo durante las actividades cotidianas al aire libre.
El caso tomó repercusión luego de que se difundieran las imágenes del ataque, que muestran la agresión ocurrida dentro del complejo. La captura del animal fue una de las primeras respuestas al reclamo vecinal, aunque los residentes plantearon la necesidad de abordar el problema de manera más amplia.
Por el momento, la información disponible se concentra en el ataque, la hospitalización de la mujer y la intervención de los agentes forestales. No se difundieron detalles oficiales adicionales sobre eventuales medidas de control en otros sectores de Vadodara.