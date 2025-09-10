"Organismos pasados"

¿Hallaron vida en Marte?: la NASA descubre la pista más importante hasta ahora

El rover Perseverance ha desenterrado en el planeta rojo minerales que sugieren biofirmas, despertando gran interés científico sobre la posible existencia de vida pasada; cada hallazgo desde minerales hasta formaciones, son clave para resolver el enigma de si albergó vida en el pasado remoto.