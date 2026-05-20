#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Hallazgo histórico

Noruega: un niño encontró una espada vikinga de 1.300 años en una excursión escolar

Especialistas confirmaron que el objeto corresponde a una pieza metálica de gran valor histórico vinculada a los primeros períodos de la cultura escandinava, y ya fue trasladado a un museo para su análisis y conservación.

El objeto fue detectado por un alumno de seis años mientras caminaba con su grupo.El objeto fue detectado por un alumno de seis años mientras caminaba con su grupo.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Una salida escolar terminó con un hallazgo arqueológico inesperado en la región de Innlandet, al este de Noruega. Un niño de seis años descubrió una espada de hierro con aproximadamente 1.300 años de antigüedad mientras participaba de una actividad educativa al aire libre junto a sus compañeros.

El objeto fue identificado por especialistas como una pieza de gran valor histórico, posiblemente vinculada al inicio de la era vikinga.

Mirá tambiénEl lado oscuro de "pedir un deseo": retiraron 400kg de monedas en las Cataratas del Iguazú

El hallazgo

El descubrimiento fue realizado por Henrik Refsnes Mørtvedt, un alumno de primer grado que caminaba por un campo cuando advirtió un elemento metálico sobresaliendo de la tierra.

El hallazgo se produjo durante una actividad escolar en un campo de Innlandet.El hallazgo se produjo durante una actividad escolar en un campo de Innlandet.

De inmediato, el niño dio aviso a sus docentes, quienes contactaron a arqueólogos locales para analizar el objeto.

“Se trataba de una espada antigua de un solo filo, conocida como ‘enegget’”, confirmaron los especialistas tras la primera evaluación.

Una pieza clave

Según los arqueólogos, la espada habría sido fabricada entre el final del período merovingio y el comienzo de la era vikinga, hace alrededor de 1.300 años. El arma mide cerca de un metro de largo y, pese al paso del tiempo, conserva gran parte de su estructura original.

Los investigadores indicaron que podría corresponder al denominado “Tipo F”, una clasificación utilizada para armas escandinavas de la Edad Media temprana.

La espada fue trasladada a un museo para su estudio y conservación.La espada fue trasladada a un museo para su estudio y conservación.

También destacaron su relevancia científica, ya que este tipo de espadas de un solo filo son menos frecuentes que las de doble filo asociadas a los vikingos, lo que podría aportar información clave sobre la transición cultural de la época.

Estudios y conservación

Tras el hallazgo, la espada fue trasladada al Museo de Historia Cultural de Oslo, donde será sometida a procesos de conservación, radiografías y análisis metalúrgicos.

Mirá tambiénCon imágenes satelitales: arqueólogos hallaron 260 mega tumbas en el desierto de Sahara

A través de estos estudios, los expertos buscarán determinar su método de fabricación, su posible uso y si tuvo un fin ceremonial o militar.

El hallazgo ocurrió en la zona de Hadeland, una región conocida por sus antiguos asentamientos, tumbas y restos arqueológicos de la Edad de Hierro.

“Es muy extraño que un objeto de semejante valor histórico sea encontrado por un niño durante una actividad escolar”, señalaron los especialistas.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro