Una salida escolar terminó con un hallazgo arqueológico inesperado en la región de Innlandet, al este de Noruega. Un niño de seis años descubrió una espada de hierro con aproximadamente 1.300 años de antigüedad mientras participaba de una actividad educativa al aire libre junto a sus compañeros.
Noruega: un niño encontró una espada vikinga de 1.300 años en una excursión escolar
Especialistas confirmaron que el objeto corresponde a una pieza metálica de gran valor histórico vinculada a los primeros períodos de la cultura escandinava, y ya fue trasladado a un museo para su análisis y conservación.
El objeto fue identificado por especialistas como una pieza de gran valor histórico, posiblemente vinculada al inicio de la era vikinga.
El hallazgo
El descubrimiento fue realizado por Henrik Refsnes Mørtvedt, un alumno de primer grado que caminaba por un campo cuando advirtió un elemento metálico sobresaliendo de la tierra.
De inmediato, el niño dio aviso a sus docentes, quienes contactaron a arqueólogos locales para analizar el objeto.
“Se trataba de una espada antigua de un solo filo, conocida como ‘enegget’”, confirmaron los especialistas tras la primera evaluación.
Una pieza clave
Según los arqueólogos, la espada habría sido fabricada entre el final del período merovingio y el comienzo de la era vikinga, hace alrededor de 1.300 años. El arma mide cerca de un metro de largo y, pese al paso del tiempo, conserva gran parte de su estructura original.
Los investigadores indicaron que podría corresponder al denominado “Tipo F”, una clasificación utilizada para armas escandinavas de la Edad Media temprana.
También destacaron su relevancia científica, ya que este tipo de espadas de un solo filo son menos frecuentes que las de doble filo asociadas a los vikingos, lo que podría aportar información clave sobre la transición cultural de la época.
Estudios y conservación
Tras el hallazgo, la espada fue trasladada al Museo de Historia Cultural de Oslo, donde será sometida a procesos de conservación, radiografías y análisis metalúrgicos.
A través de estos estudios, los expertos buscarán determinar su método de fabricación, su posible uso y si tuvo un fin ceremonial o militar.
El hallazgo ocurrió en la zona de Hadeland, una región conocida por sus antiguos asentamientos, tumbas y restos arqueológicos de la Edad de Hierro.
“Es muy extraño que un objeto de semejante valor histórico sea encontrado por un niño durante una actividad escolar”, señalaron los especialistas.