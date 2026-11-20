La petrolera británica Harbour Energy aseguró que no participa del proyecto Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, y que tampoco prevé hacerlo en el futuro. La empresa defendió sus operaciones en Argentina en medio de cuestionamientos por su continuidad jurídica con Premier Oil, sancionada por el país en 2013.
Harbour Energy negó vínculos actuales con el petróleo de Malvinas: “Nuestro foco está puesto en la Argentina”
La compañía británica afirmó que dejó Sea Lion en 2022. Su continuidad jurídica con Premier Oil, sancionada en 2013, quedó bajo la lupa por las autorizaciones para operar en el país.
“Harbour no tiene ningún interés en Sea Lion ni actividades vinculadas a las Islas Malvinas, y no las tendrá en el futuro”, sostuvo Martín Rueda, director general de Wintershall Dea, una compañía del grupo. Las declaraciones fueron publicadas por Santiago Spaltro en Clarín.
“Nuestro foco está puesto en la Argentina: desarrollar nuestros activos, acompañar el crecimiento de la producción energética del país y contribuir a que alcance su potencial como gran exportador de energía”, agregó el ejecutivo.
Su actividad en el país
Harbour es la quinta mayor productora de gas de Argentina, con un promedio de 10,6 millones de metros cúbicos diarios, equivalente al 7% del total nacional. Esa producción proviene de sus participaciones en Vaca Muerta y en proyectos costa afuera de Tierra del Fuego.
También posee un 15% del consorcio Southern Energy (SESA), que prevé comenzar a exportar gas natural licuado en la primavera de 2027, bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Entre sus accionistas figuran BASF y fondos de Estados Unidos y México, con participación de Carlos Slim.
La salida de Sea Lion
Los cuestionamientos se vinculan con su condición de continuadora jurídica de Premier Oil en Gran Bretaña. La compañía sostiene que actualmente tiene otros accionistas, control y dirección, y que decidió abandonar Sea Lion en 2021, cuando se constituyó Harbour.
Según la empresa, aquel vínculo, al que calificó de “breve y heredado”, terminó después de que cumpliera los requerimientos de las autoridades argentinas. Aseguró que inició su salida tras ser notificada de la posición del Gobierno y que transfirió la totalidad de su participación en 2022.
En 2023 se confirmó la compra de los activos mundiales de Wintershall Dea. Una cláusula de esa operación, denominada “Condición del Perdón Argentino”, exigía que Harbour estuviera inscripta en el registro de empresas petroleras de Argentina.
Ese requisito se relaciona con el artículo 18 de la Disposición 337/2019 de la Subsecretaría de Hidrocarburos, que excluye a compañías que operan sin autorización en la plataforma continental argentina.
La denuncia contra funcionarios
En septiembre, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó denuncias penales contra la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, por las decisiones que permitieron la licencia de Harbour y el otorgamiento del RIGI.
Las presentaciones cuestionan esas autorizaciones por los antecedentes de Premier Oil. Consultados por Clarín, desde el Gobierno respondieron: “Sin comentarios”. La denuncia no implica que se hayan acreditado irregularidades ni responsabilidades penales.
Por su parte, la petrolera afirmó que desarrolla sus actividades “en cumplimiento del marco legal y regulatorio vigente”. También sostuvo que cuenta con las autorizaciones necesarias para operar mediante sociedades identificadas y registradas ante las autoridades competentes.