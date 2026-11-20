Energía y soberanía

Harbour Energy negó vínculos actuales con el petróleo de Malvinas: “Nuestro foco está puesto en la Argentina”

La compañía británica afirmó que dejó Sea Lion en 2022. Su continuidad jurídica con Premier Oil, sancionada en 2013, quedó bajo la lupa por las autorizaciones para operar en el país.