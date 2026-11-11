La Argentina concluyó su segunda ronda de alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y solicitó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto petrolero Sea Lion. El planteo busca frenar nuevas perforaciones e instalaciones de producción en las aguas en disputa.
Argentina pidió frenar el proyecto petrolero Sea Lion: “Es ahora o nunca”
La delegación cerró sus alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Solicitó medidas urgentes contra nuevas perforaciones y advirtió sobre posibles daños irreparables.
Durante la audiencia, la delegación sostuvo que existen derechos que deben ser protegidos mientras continúa el procedimiento arbitral internacional. También defendió la competencia del Tribunal para intervenir en esta instancia y advirtió que el desarrollo de la explotación podría ocasionar un perjuicio irreparable.
El jurista Marcelo Kohen afirmó que los magistrados pueden resolver el pedido sin pronunciarse sobre la soberanía de las Islas Malvinas. La posición argentina apunta a evitar la explotación unilateral de recursos naturales en disputa mientras se tramita la controversia.
La advertencia sobre las perforaciones
Nico Schrijver centró su exposición en la urgencia y el riesgo de daño irreparable. Señaló que la decisión final de inversión, adoptada el 10 de diciembre de 2025, convirtió a Sea Lion en un plan concreto de explotación, que dejó atrás la etapa exploratoria.
Según los datos presentados por la delegación, el proyecto contempla hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción estimada de 310,5 millones de barriles. “Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo”, sostuvo Schrijver al finalizar su intervención.
El jurista cerró con la frase “If not now, it will be never”, que la delegación resumió como “es ahora o nunca”. El cierre de los argumentos argentinos quedó a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente ante el Tribunal.
Qué medidas solicitó la delegación
Oyarzábal reiteró que, a criterio de la Argentina, se cumplen los cuatro requisitos para disponer medidas provisionales: competencia prima facie del Tribunal, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo de perjuicio irreparable y urgencia. Sobre esa base, pidió impedir nuevas perforaciones e instalaciones vinculadas con Sea Lion.
La solicitud también incluye evitar el uso perjudicial de información obtenida durante la exploración, permitir que el país cumpla sus obligaciones de protección del medio marino y prevenir acciones que agraven la controversia. Las medidas se reclaman mientras avanza el arbitraje internacional.
Fuentes allegadas a la delegación señalaron que “el reclamo argentino no comienza ni termina con esta resolución” y anticiparon que continuarán las acciones jurídicas y diplomáticas. Con las audiencias concluidas, resta la decisión del Tribunal, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.