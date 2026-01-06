Tragedia familiar

Conmoción en Estados Unidos: una mujer asesinó a sus hijos de 13 y 4 años y a su abuela de 88

El hecho ocurrió en Waverly, Tennessee. La Policía llegó tras un pedido de control de bienestar y encontró cuatro personas muertas dentro de la vivienda; la investigación apunta a Heather Thompson, de 32 años.