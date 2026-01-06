Conmoción en Estados Unidos: una mujer asesinó a sus hijos de 13 y 4 años y a su abuela de 88

Una tragedia familiar conmocionó a Estados Unidos: una mujer de 32 años, identificada como Heather Thompson, asesinó a sus dos hijos y a su abuela y luego se quitó la vida en su casa de Waverly, en el estado de Tennessee.
El hecho ocurrió en Waverly, Tennessee. La Policía llegó tras un pedido de control de bienestar y encontró cuatro personas muertas dentro de la vivienda; la investigación apunta a Heather Thompson, de 32 años.
Según la información oficial, los agentes llegaron a la vivienda ubicada sobre East Little Richland Road luego de una solicitud de “revisión de bienestar”. Al ingresar, encontraron cuatro personas sin vida, lo que activó un operativo policial y el inicio de las pericias.
El sheriff del condado, Chris Davis, indicó en conferencia de prensa que las primeras averiguaciones establecieron que la mujer habría atacado con un arma de fuego a sus hijos, Isaiah Thompson (13) y Arius Thompson (4), y a su abuela Evelyn Thompson (88), antes de suicidarse.
Medios estadounidenses citados en el caso señalaron que Heather Thompson trabajaba como enfermera en un hospital local y que se encontraba distanciada del padre de los niños.
Las autoridades también informaron que, de acuerdo a los registros oficiales, no había antecedentes de intervenciones policiales previas en ese domicilio por hechos ligados a violencia doméstica o a problemas de salud mental.
El padre de los chicos, Biah Thompson, se expresó en redes sociales con un mensaje de dolor por la pérdida. Mientras tanto, la investigación sigue en curso y, por el momento, se desconoce el motivo del ataque.