Operativo contrarreloj: así sacaron a un perro de un estanque congelado en Estados Unidos

Phoenix, un golden retriever, cayó a través de una fina capa de hielo en un estanque de Rhode Island y fue rescatado por socorristas; el operativo quedó grabado en video.

Un rescatista nadó con traje protector para salvar a Phoenix, atrapado en un lago congelado.Un rescatista nadó con traje protector para salvar a Phoenix, atrapado en un lago congelado.
Por: 

Un golden retriever llamado Phoenix fue protagonista de un dramático rescate en Rhode Island, Estados Unidos, luego de quedar atrapado en un estanque helado tras caer a través de una delgada capa de hielo. El episodio ocurrió el martes pasado mientras el perro paseaba junto a su dueño.

Según se reconstruyó, el animal caminó sobre la superficie congelada, pero el hielo no resistió: se abrió y Phoenix terminó en el agua helada, sin poder salir por sus propios medios, mientras su dueño pedía ayuda.

El operativo fue registrado en video y muestra a uno de los rescatistas ingresando al estanque con un traje protector para nadar hasta el perro, que se mantuvo quieto y “esperó” pacientemente el auxilio en medio de las bajas temperaturas.

Una vez cerca, el socorrista lo sujetó con fuerza y, con asistencia desde la orilla, lograron llevarlos a ambos a un lugar seguro. Phoenix fue rescatado sano y salvo, al igual que el rescatista, en una escena que rápidamente conmovió en redes.

