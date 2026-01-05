Operativo contrarreloj: así sacaron a un perro de un estanque congelado en Estados Unidos

Un golden retriever llamado Phoenix fue protagonista de un dramático rescate en Rhode Island, Estados Unidos, luego de quedar atrapado en un estanque helado tras caer a través de una delgada capa de hielo. El episodio ocurrió el martes pasado mientras el perro paseaba junto a su dueño.
Según se reconstruyó, el animal caminó sobre la superficie congelada, pero el hielo no resistió: se abrió y Phoenix terminó en el agua helada, sin poder salir por sus propios medios, mientras su dueño pedía ayuda.
El operativo fue registrado en video y muestra a uno de los rescatistas ingresando al estanque con un traje protector para nadar hasta el perro, que se mantuvo quieto y “esperó” pacientemente el auxilio en medio de las bajas temperaturas.
Una vez cerca, el socorrista lo sujetó con fuerza y, con asistencia desde la orilla, lograron llevarlos a ambos a un lugar seguro. Phoenix fue rescatado sano y salvo, al igual que el rescatista, en una escena que rápidamente conmovió en redes.