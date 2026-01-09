Operativo de seguridad

Manifestantes arrojaron un explosivo en el Parlamento de Honduras e hirieron a una diputada

En el marco de una protesta por supuesto fraude electoral, a legisladora Gladis Aurora López, de la fuerza opositora derechista que venció en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, sufrió lesiones en la cabeza y la espalda. El video del ataque.