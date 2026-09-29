México

El huracán Polo golpeó Baja California Sur con vientos de hasta 200 km/h

El ciclón ingresó durante la madrugada en Baja California Sur, cerca de Las Barrancas, con vientos sostenidos de hasta 170 km/h y ráfagas de 200 km/h. Las autoridades mantienen alertas por lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.