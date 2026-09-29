El huracán Polo tocó tierra durante la madrugada de este martes en Baja California Sur, en el noroeste de México, después de varios días de intensificación y cambios en su trayectoria. El ciclón ingresó cerca de Las Barrancas, sobre la costa occidental de la península, como huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.
El huracán Polo golpeó Baja California Sur con vientos de hasta 200 km/h
El ciclón ingresó durante la madrugada en Baja California Sur, cerca de Las Barrancas, con vientos sostenidos de hasta 170 km/h y ráfagas de 200 km/h. Las autoridades mantienen alertas por lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.
El Servicio Meteorológico Nacional mexicano reportó vientos sostenidos de entre 150 y 170 km/h, con ráfagas que alcanzaron entre 180 y 200 km/h. También se registraron olas de entre 7 y 9 metros, mientras que las precipitaciones podrían acumular entre 150 y 300 milímetros en algunas zonas.
El fenómeno provocó cortes de electricidad, fuertes oleajes y riesgo de inundaciones en distintas localidades de la península. Las autoridades mantienen operativos de emergencia y recomendaron a la población permanecer en lugares seguros.
Puerto San Carlos, entre el viento y la crecida del mar
En Puerto San Carlos, una localidad de unos 6.000 habitantes, los efectos del huracán comenzaron a sentirse antes de la llegada del núcleo del sistema.
Los fuertes vientos doblaron palmeras y provocaron cortes en el suministro eléctrico, mientras que la crecida del mar rompió sectores de una barrera de arena utilizada como protección frente a las mareas.
Ante el riesgo de inundaciones, algunos habitantes fueron trasladados a refugios habilitados en escuelas y otros edificios públicos. También hubo vecinos que decidieron permanecer en sus viviendas pese a las recomendaciones de evacuación.
Las autoridades habían habilitado 169 refugios en Baja California Sur y desplegaron cerca de 7.000 efectivos militares para colaborar en las tareas de prevención y asistencia. También se suspendieron las clases, la actividad marítima y el acceso a las playas en las zonas más expuestas.
Polo había alcanzado categorías superiores
El ciclón mostró una evolución particularmente variable durante los últimos días. Antes de acercarse nuevamente a la península, Polo llegó a alcanzar categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, para luego perder intensidad antes de tocar tierra.
Su trayectoria también generó preocupación en otros estados de la costa del Pacífico mexicano. En Jalisco, las lluvias asociadas al sistema dejaron al menos dos personas muertas y tres desaparecidas, según los reportes citados por Reuters.
Los meteorólogos advierten que el riesgo no termina con el ingreso del huracán a tierra. Las precipitaciones intensas pueden provocar inundaciones repentinas y deslizamientos, especialmente en zonas de relieve accidentado.
El sistema avanza hacia el noroeste de México
Después de atravesar Baja California Sur, Polo continúa desplazándose hacia el Golfo de California, con previsión de afectar posteriormente sectores del noroeste del territorio mexicano, particularmente el sur de Sonora.
Las autoridades mantienen las recomendaciones de permanecer alejados de playas, ríos y zonas propensas a inundaciones mientras persistan las condiciones peligrosas.