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Dos niños muertos y tres adultos desaparecidos por el paso del Huracán Polo en México

El ciclón avanza hacia Baja California afectando con lluvias intensas y fuertes oleajes al estado de Jalisco.

Las emergencias están relacionadas con las lluvias y el fuerte oleaje.Las emergencias están relacionadas con las lluvias y el fuerte oleaje.
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Al menos dos menores murieron y tres personas permanecen desaparecidas este domingo (27.09.2026) en el estado de Jalisco, oeste de México, por emergencias relacionadas con las lluvias y el fuerte oleaje derivados del huracán Polo, mientras el ciclón avanza hacia Baja California Sur.

A person sits on the beach as Hurricane Polo approaches Baja California Sur, in Loreto, Mexico, September 27, 2026. REUTERS/Raquel CunhaLas víctimas fatales son dos niños de tres y doce años.

Los cuerpos de dos niños, de tres y 12 años, fueron localizados en la comunidad de La Cuesta, en el municipio de Talpa de Allende, después de que una creciente súbita arrastrara la vivienda donde se encontraba una familia de cuatro integrantes.

Los dos menores eran miembros de una misma familia de cuatro integrantes, antes reportada como desaparecida.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que desde las primeras horas de este domingo, fueron desplegados dos helicópteros estatales para localizar lo más pronto posible a la familia.

Los menores fueron encontrados aproximadamente a 700 metros de la vivienda familiar, mientras los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de sus padres aguas abajo del cauce, apoyados por los helicópteros del Gobierno de Jalisco.

A food vendor walks on a street as Hurricane Polo approaches Baja California Sur, in Loreto, Mexico, September 27, 2026. REUTERS/Raquel CunhaSin luz en las calles de Loreto. Reuters.

También personal de Protección Civil y Bomberos mantiene labores de búsqueda a pie tierra aguas abajo de la zona afectada.

Buscan a joven turista en Vallarta

En Puerto Vallarta, Protección Civil todavía buscan a una turista que había viajado al balneario desde San Luis Potosí e ingresó al mar el sábado del que ya no pudo salir debido al fuerte oleaje.

La mujer, de 24 años, había ingresado pese a que la playa contaba con bandera roja de prevención que prohíbe el nado. La turista es buscada con motos acuáticas y drones.

Las fuertes lluvias del sábado por la noche provocaron además derrumbes y deslaves en distintos puntos de la carretera estatal 555 que va de Talpa de Allende a Tomatlán.

Mirá tambiénGranizo, lluvias intensas y anegamientos en Uruguay

Autoridades estatales advirtieron de la formación de la depresión tropical Dieciocho - E que se desplaza hacia el oeste-noroeste y que en los próximos días avanzará hacia las costas de Jalisco y podría intensificarse rápidamente conforme se aproxime al estado.

Esta evolución favorecerá un aumento de las lluvias, acompañado de oleaje elevado y rachas de viento fuertes en la zona costera de la entidad.

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