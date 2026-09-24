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Tifón Dujuan en Japón: reportan 10 muertos, desaparecidos y graves daños

Las fuertes precipitaciones causaron inundaciones y deslizamientos de tierra, dejaron decenas de heridos y cientos de edificios afectados, además de importantes interrupciones en el suministro eléctrico y el transporte aéreo.

Miles de hogares quedaron sin electricidad tras el paso del fenómeno meteorológico.Miles de hogares quedaron sin electricidad tras el paso del fenómeno meteorológico.
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Al menos 10 personas murieron y otras cuatro permanecen desaparecidas tras las intensas lluvias provocadas por el tifón Dujuan en Japón. Las prefecturas de Chiba y Kanagawa, al este de Tokio, fueron algunas de las zonas más afectadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra.

Entre las víctimas se encuentra una mujer de Kanagawa, mientras que un hombre fue encontrado sin vida dentro de un vehículo que había quedado sumergido en Chiba, según informaron las autoridades locales.

Mirá tambiénLluvias récord e inundaciones en Japón tras el paso del tifón Dujuan

Búsqueda y rescate

Las precipitaciones superaron los 50 centímetros en algunas áreas y dejaron al menos 22 personas heridas. Los equipos de bomberos continuaban con las tareas de búsqueda y rescate en sectores afectados por los deslizamientos de tierra, de acuerdo con la actualización difundida por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres.

El fenómeno también provocó importantes daños materiales. Alrededor de 659 edificios resultaron destruidos total o parcialmente.

Firefighters transport an elderly woman by boat from a flooded area after Typhoon Dujuan brought torrential rain to Sakura, Chiba prefecture, Japan, September 22, 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon TPX IMAGES OF THE DAYLas inundaciones complicaron el tránsito y generaron importantes daños materiales.

Hogares quedaron sin electricidad

Dujuan fue degradado de tifón a ciclón extratropical el martes, luego de alejarse de la costa japonesa.

El temporal también afectó el suministro eléctrico. Según la compañía eléctrica de Tokio, unos 48.320 hogares de Chiba, Kanagawa, Yamanashi y Shizuoka permanecían sin electricidad.

La situación generó además interrupciones en distintos servicios y complicaciones para los habitantes de las zonas afectadas.

Casi 500 vuelos cancelados

El impacto del temporal también alcanzó al transporte aéreo. Casi 400 vuelos fueron cancelados el lunes en el aeropuerto de Haneda, de acuerdo con datos de FlightAware, mientras que en Narita se suspendieron más de 100 servicios.

La tormenta también retrasó la salida de la primera ministra Sanae Takaichi hacia Nueva York. La funcionaria tenía previsto viajar el lunes por la noche para participar de la sesión inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El tifón Dujuan se convirtió así en un nuevo episodio de fuertes lluvias e inundaciones que afectaron al este de Japón durante los últimos días.

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