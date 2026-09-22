Cinco muertos y seis desaparecidos

Lluvias récord e inundaciones en Japón tras el paso del tifón Dujuan

El ciclón dejó al menos cinco muertos, seis desaparecidos y 23 heridos mientras se alejaba del archipiélago. La tormenta provocó inundaciones y deslizamientos de tierra, además de cortes de electricidad que afectaron a más de 46.000 hogares en la prefectura de Chiba.