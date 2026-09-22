El tifón Dujuan dejó al menos cinco muertos, seis desaparecidos y 23 heridos en Japón, mientras el fenómeno se alejaba del archipiélago después de provocar lluvias récord, inundaciones y deslizamientos de tierra en distintas zonas, incluida el área metropolitana de Tokio.
Lluvias récord e inundaciones en Japón tras el paso del tifón Dujuan
El ciclón dejó al menos cinco muertos, seis desaparecidos y 23 heridos mientras se alejaba del archipiélago. La tormenta provocó inundaciones y deslizamientos de tierra, además de cortes de electricidad que afectaron a más de 46.000 hogares en la prefectura de Chiba.
Las autoridades informaron este martes que miles de hogares permanecían sin electricidad como consecuencia del paso del ciclón. La prefectura de Chiba, ubicada al este de Tokio, era una de las zonas más afectadas: más de 46.000 viviendas continuaban sin suministro eléctrico durante la mañana.
La tormenta también generó interrupciones en el transporte y obligó a modificar distintas actividades previstas en la capital japonesa. El lunes, incluso, una de las principales ferias internacionales de videojuegos que se desarrollaba en Tokio debió finalizar antes de lo previsto debido a las condiciones meteorológicas.
Lluvias récord y deslizamientos de tierra
Dujuan dejó registros excepcionales de precipitaciones en distintos puntos del área de Tokio.
En Oshima, una isla situada unos 120 kilómetros al sur de la capital, se acumularon 832 milímetros de lluvia en 48 horas, una cantidad que representa más del doble del promedio de precipitaciones de todo septiembre en ese lugar, según informó la cadena pública NHK.
En tanto, en el distrito tokiota de Edogawa, las lluvias alcanzaron los 282,5 milímetros en 24 horas, un registro récord para esa zona.
La enorme cantidad de agua caída provocó inundaciones y deslizamientos de tierra. Los equipos de emergencia desplegaron operativos de búsqueda para localizar a personas que permanecían desaparecidas después de los desprendimientos.
La Agencia de Manejo de Incendios y Desastres informó sobre víctimas en las prefecturas de Kanagawa y Chiba, ambas próximas a Tokio.
Más de 46.000 hogares permanecen sin electricidad
El temporal también provocó importantes daños en la infraestructura eléctrica.
En Chiba, más de 46.000 viviendas continuaban sin suministro durante la mañana del martes, mientras las empresas de servicios trabajaban para restablecer el servicio.
Las autoridades mantenían los operativos de emergencia mientras evaluaban los daños provocados por las inundaciones, los fuertes vientos y los deslizamientos.
Japón atraviesa habitualmente su temporada de tifones entre el final del verano y el comienzo del otoño. Estos fenómenos pueden generar fuertes precipitaciones, ráfagas intensas y alteraciones en el transporte y otras actividades.
El cambio climático y las lluvias extremas
El impacto de Dujuan también vuelve a poner en foco el comportamiento de las precipitaciones extremas en un contexto de calentamiento global.
Los científicos señalan que una atmósfera más cálida puede contener una mayor cantidad de vapor de agua, lo que puede favorecer episodios de precipitaciones más intensas cuando se dan las condiciones meteorológicas adecuadas.