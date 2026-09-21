Casi dos millones de personas han recibido órdenes de evacuación en Japón debido al paso del tifón Dujuan por varias prefecturas del país.
Millones de evacuados ante la llegada del tifón Dujuan a Japón
El fenómeno meteorológico generó alerta máxima en varias prefecturas ante el impacto de destructivas precipitaciones potenciadas por el calentamiento.
La cadena pública de radiodifusión del país, NHK, informó que dos personas fallecieron y otras cuatro se encuentran desaparecidas a consecuencia del tifón. También informó que cuatro personas están desaparecidas en la prefectura de Kanagawa.
La Agencia Meteorológica de Japón había advertido de una "amenaza inminente para la vida", pero varias alertas meteorológicas han sido rebajadas de categoría.
Los fuertes vientos provocaron cortes de electricidad que afectaron a más de 50.000 personas, mientras que cientos de vuelos fueron cancelados y los servicios ferroviarios suspendidos.
Dujuan ha registrado vientos sostenidos de 130 km/h (80,8 mph) y ráfagas de 194 km/h.
El tifón es el último de una serie de tormentas en el Pacífico, intensificadas por el "super El Niño", que ha calentado el océano, alimentando la formación de tormentas.
Las autoridades han aconsejado al público que preste atención a la información meteorológica.
Eventos cancelados por el temporal
Dujuan, el tifón número 25 del año en Japón, ha azotado el país en medio de un fin de semana festivo de cinco días y ha obligado a cancelar varios eventos.
Los conciertos programados para el lunes en el festival de música Rock in Japan han sido cancelados, mientras que la Tokyo Game Show, una convención de videojuegos, también ha cancelado su programa del lunes.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ofreció sus condolencias en una publicación en X a quienes perdieron la vida en el tifón, antes de decir que continuaría con su viaje programado a Estados Unidos según lo previsto.
"Con un sentido de urgencia, di instrucciones al secretario jefe del gabinete, Takehara, y al ministro Hosono para que respondieran con la máxima preparación", escribió, antes de decir que había abordado un vuelo a Estados Unidos.
El martes intervendrá en la Asamblea General de la ONU en Nueva York y se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump.
Operativos de rescate y víctimas fatales
El Departamento de Bomberos de la ciudad de Yokosuka informó a la BBC que una mujer que vivía en la casa, de unos 60 años, pudo haber sido arrastrada por la corriente y se cree que quedó enterrada viva.
Según informó NHK, tras una búsqueda realizada por los equipos de rescate, la encontraron dentro de la vivienda y la declararon muerta.
Por otra parte, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Sodegaura, en la prefectura de Chiba, informó a la BBC que un hombre de unos 50 años fue rescatado tras quedar atrapado mientras trabajaba en la retirada de escombros en el lugar de un deslizamiento de tierra.
Según el departamento, el trabajador cayó en un matorral de bambú junto con maquinaria pesada. Posteriormente fue trasladado al hospital, donde se confirmó su fallecimiento, según informaron medios locales. La policía está investigando los detalles del incidente.
Los bomberos de la prefectura de Kanagawa informaron haber recibido una llamada de un hombre que les comunicó que su casa había quedado sepultada por un deslizamiento de tierra.
Algunas investigaciones sugieren que Japón se ha vuelto más vulnerable a tormentas destructivas, pero no se cree que el cambio climático esté aumentando el número de estas tormentas a nivel mundial, e incluso podría hacerlas menos comunes en algunas regiones.
Sin embargo, a medida que aumentan las temperaturas, es probable que los tifones que se formen se vuelvan, en promedio, más intensos.
El calentamiento de las aguas oceánicas implica que las tormentas pueden adquirir más energía, lo que provoca mayores velocidades del viento.
Y dado que una atmósfera más cálida puede retener más humedad, estas tormentas también podrían provocar lluvias más intensas.
Este año, El Niño, el fenómeno meteorológico natural que trae aguas más cálidas a algunas zonas del Pacífico tropical, es otro factor a tener en cuenta.
El fenómeno de El Niño no tiene un efecto claro en el número total de tifones, pero puede afectar dónde se forman, su intensidad y a qué países afectan.
Por ejemplo, algunos fenómenos de El Niño podrían exponer a Japón a tifones más fuertes.
El tifón continúa su trayectoria a lo largo de la costa del Pacífico del país, en dirección norte. Es posible que no se conozca la magnitud de los daños hasta el martes.