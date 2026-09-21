#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
275 en total

Tifón Dujuan: Japón cancela vuelos y suspende servicios ante el riesgo de lluvias récord

Las autoridades locales advierten sobre lluvias potencialmente récord, fuertes vientos y riesgo de deslizamientos, mientras también se suspendieron servicios ferroviarios y actividades programadas.

El tifón Dujuan avanza hacia Tokio y altera el transporte en JapónEl tifón Dujuan avanza hacia Tokio y altera el transporte en Japón
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Japón activó medidas de prevención ante el avance del tifón Dujuan, que este lunes se aproximaba a Tokio acompañado por fuertes vientos y lluvias que podrían alcanzar niveles récord.

Al menos 275 vuelos fueron cancelados por las principales aerolíneas del país, mientras varias líneas ferroviarias suspendieron sus servicios en Tokio y otras zonas afectadas por el fenómeno meteorológico.

Mirá tambiénCanadá busca incorporar al Reino Unido a su nueva alianza con la UE

La Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) había advertido el domingo que las precipitaciones y los vientos aumentarían antes de la llegada del tifón. Según el organismo, la acumulación de lluvia hasta el martes podría superar el promedio mensual correspondiente a septiembre y alcanzar niveles récord.

Dujuan presentaba vientos de hasta 144 kilómetros por hora y se encontraba a unos 110 kilómetros de Hachijojima, una de las islas más alejadas del territorio japonés, ubicada al sur de Tokio.

Cientos de vuelos cancelados

Las dos principales aerolíneas japonesas anunciaron la suspensión de 275 vuelos.

Mirá tambiénChina confirma la visita de Xi Jinping a Estados Unidos

Japan Airlines canceló 120 vuelos domésticos y otros 15 internacionales, mientras que All Nippon Airways (ANA) suspendió 140 vuelos dentro del país.

Las interrupciones también alcanzaron al transporte ferroviario. Distintos operadores de Tokio y las regiones cercanas suspendieron la circulación de algunas líneas como medida preventiva ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

A boy cycles through a flooded street as Typhoon Dujuan brings heavy rain, in Ichikawa, Chiba Prefecture, Japan, September 21, 2026 in this photo taken by Kyodo. Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN.El tifón Dujuan avanza hacia Tokio y altera el transporte en Japón

Las autoridades locales recomendaron además extremar las precauciones frente a posibles deslizamientos de tierra, especialmente en las zonas donde se esperan mayores acumulaciones de agua.

Cortes de electricidad y actividades suspendidas

El paso del tifón también comenzó a afectar los servicios y las actividades previstas en distintas localidades. Más de 4.000 viviendas de la prefectura de Chiba, próxima a Tokio, permanecían este lunes sin suministro eléctrico.

Entre las actividades afectadas se encuentra el Tokyo Game Show, una de las principales ferias de videojuegos del mundo, cuyo cierre fue adelantado debido a las condiciones meteorológicas.

También fueron suspendidos un festival musical al aire libre y un partido de béisbol previstos en Chiba.

People wade through a flooded street as Typhoon Dujuan brings heavy rain, in Ichikawa, Chiba Prefecture, Japan, September 21, 2026 in this photo taken by Kyodo. Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN.El tifón Dujuan avanza hacia Tokio y altera el transporte en Japón

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución de Dujuan, mientras el sistema avanza hacia el área de Tokio y aumenta el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Japón
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro