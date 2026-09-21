Japón activó medidas de prevención ante el avance del tifón Dujuan, que este lunes se aproximaba a Tokio acompañado por fuertes vientos y lluvias que podrían alcanzar niveles récord.
Tifón Dujuan: Japón cancela vuelos y suspende servicios ante el riesgo de lluvias récord
Las autoridades locales advierten sobre lluvias potencialmente récord, fuertes vientos y riesgo de deslizamientos, mientras también se suspendieron servicios ferroviarios y actividades programadas.
Al menos 275 vuelos fueron cancelados por las principales aerolíneas del país, mientras varias líneas ferroviarias suspendieron sus servicios en Tokio y otras zonas afectadas por el fenómeno meteorológico.
La Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) había advertido el domingo que las precipitaciones y los vientos aumentarían antes de la llegada del tifón. Según el organismo, la acumulación de lluvia hasta el martes podría superar el promedio mensual correspondiente a septiembre y alcanzar niveles récord.
Dujuan presentaba vientos de hasta 144 kilómetros por hora y se encontraba a unos 110 kilómetros de Hachijojima, una de las islas más alejadas del territorio japonés, ubicada al sur de Tokio.
Cientos de vuelos cancelados
Las dos principales aerolíneas japonesas anunciaron la suspensión de 275 vuelos.
Japan Airlines canceló 120 vuelos domésticos y otros 15 internacionales, mientras que All Nippon Airways (ANA) suspendió 140 vuelos dentro del país.
Las interrupciones también alcanzaron al transporte ferroviario. Distintos operadores de Tokio y las regiones cercanas suspendieron la circulación de algunas líneas como medida preventiva ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.
Las autoridades locales recomendaron además extremar las precauciones frente a posibles deslizamientos de tierra, especialmente en las zonas donde se esperan mayores acumulaciones de agua.
Cortes de electricidad y actividades suspendidas
El paso del tifón también comenzó a afectar los servicios y las actividades previstas en distintas localidades. Más de 4.000 viviendas de la prefectura de Chiba, próxima a Tokio, permanecían este lunes sin suministro eléctrico.
Entre las actividades afectadas se encuentra el Tokyo Game Show, una de las principales ferias de videojuegos del mundo, cuyo cierre fue adelantado debido a las condiciones meteorológicas.
También fueron suspendidos un festival musical al aire libre y un partido de béisbol previstos en Chiba.
Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución de Dujuan, mientras el sistema avanza hacia el área de Tokio y aumenta el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra.