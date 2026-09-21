China confirmó este lunes que el presidente Xi Jinping viajará a Estados Unidos entre el 23 y el 25 de septiembre para mantener una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump. La visita de Estado había sido anunciada previamente por Washington, pero todavía no había sido oficializada por Pekín.
China confirma la visita de Xi Jinping a Estados Unidos
El presidente chino visitará Estados Unidos entre el 23 y el 25 de septiembre, invitado por Donald Trump. Será la segunda cumbre entre ambos mandatarios en 2026 y el tercer encuentro cara a cara desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.
“Por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.
El viaje será la segunda cumbre entre los mandatarios durante 2026, después de la visita que Trump realizó a Pekín en mayo. Además, será el tercer encuentro presencial entre ambos desde el regreso del presidente estadounidense a la Casa Blanca, en enero de 2025.
El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, señaló que Pekín buscará aprovechar la visita para profundizar el diálogo con Washington y gestionar las diferencias existentes entre las dos potencias.
Comercio, aranceles y tecnología
La nueva reunión tendrá lugar en un contexto marcado por las disputas comerciales entre China y Estados Unidos, especialmente por los aranceles y las políticas destinadas a proteger sectores estratégicos de ambas economías.
La inteligencia artificial también será uno de los asuntos centrales de la relación bilateral. Representantes de los dos países mantuvieron el domingo una reunión en Washington de más de ocho horas para avanzar en cuestiones vinculadas con el comercio y la competencia tecnológica.
La agenda bilateral incluye además otros asuntos de política internacional, entre ellos las guerras en Irán y Ucrania y la situación de Taiwán, uno de los principales puntos de conflicto entre Washington y Pekín.
En octubre de 2025, Xi y Trump habían acordado una tregua comercial después de varios meses de enfrentamiento. Ese entendimiento fue posteriormente consolidado durante la cumbre celebrada en Pekín en mayo de este año.
Una relación atravesada por múltiples diferencias
Guo Jiakun calificó como un “hito” el hecho de que los presidentes de China y Estados Unidos realicen visitas recíprocas en un período de seis meses. Según el portavoz, el objetivo de Pekín es avanzar hacia una relación bilateral que permita ampliar la cooperación y mantener bajo control las diferencias.
El funcionario sostuvo que China trabajará para “reforzar el diálogo y la cooperación” y gestionar las diferencias entre ambos países, dentro de lo que definió como una relación “de estabilidad estratégica constructiva”.
La visita de Xi se producirá, por lo tanto, en un escenario en el que ambas potencias mantienen una intensa competencia económica y tecnológica, pero también buscan preservar canales de negociación.
Desde Pekín, Guo afirmó que la intención es que la relación contribuya al bienestar de los ciudadanos de ambos países y a la estabilidad internacional.