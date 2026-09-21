Ante el nuevo escenario global

Canadá busca incorporar al Reino Unido a su nueva alianza con la UE

El ministro canadiense de Finanzas, François-Philippe Champagne, planteó que el Reino Unido se incorpore a la alianza económica que Ottawa busca establecer con la Unión Europea. La propuesta se conoce después de que Bruselas ofreciera a Canadá convertirse en su primer “miembro asociado”.