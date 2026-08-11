El tifón Dolphin provocó la evacuación preventiva de más de 1,6 millones de personas y alteró el transporte aéreo en el este de China, donde cientos de vuelos fueron cancelados. El ciclón también dejó fuertes lluvias en Shanghái, que registró una acumulación récord para los últimos 150 años, mientras el fenómeno avanza hacia el debilitamiento.
El tifón Dolphin dejó más de 1,6 millones de evacuados y lluvias récord en China
El ciclón provocó fuertes precipitaciones, interrupciones en el transporte aéreo y múltiples desplazamientos preventivos en distintas regiones del país.
Dolphin, considerado el decimotercer tifón de la temporada según la nomenclatura utilizada en China, tocó tierra el domingo cerca de las 17:30 hora local en la ciudad de Yuhuan, en la provincia de Zhejiang. En ese momento, el sistema presentaba vientos máximos de aproximadamente 151 kilómetros por hora.
Más de una hora después, el fenómeno volvió a tocar tierra en Yueqing, también en Zhejiang. Luego avanzó hacia el interior del territorio chino y comenzó a perder intensidad.
Más de 1,6 millones de evacuados
Los balances difundidos por medios estatales indican que más de 1,6 millones de personas fueron trasladadas preventivamente ante el avance del tifón.
La mayor cantidad de evacuaciones se produjo en Zhejiang. En Wenzhou fueron trasladadas más de 900.000 personas, mientras que en Taizhou la cifra superó las 390.000. A estos números se sumaron 215.600 evacuados en Shanghái y otros 167.900 en la provincia de Fujian.
En Zhejiang, una provincia con unos 64 millones de habitantes, las autoridades llegaron a activar el máximo nivel de alerta. La medida incluyó la suspensión de actividades laborales, clases, comercios y servicios de transporte en sectores costeros.
Además, miles de embarcaciones fueron trasladadas hacia zonas de refugio y se interrumpieron distintas rutas marítimas como medida preventiva.
Shanghái registró lluvias históricas
El paso de Dolphin también tuvo un fuerte impacto sobre Shanghái, donde las lluvias y los vientos comenzaron a intensificarse desde el sábado.
La ciudad registró calles inundadas y canales con riesgo de desborde. Según el Shanghai Daily, una estación meteorológica ubicada en una zona céntrica acumuló 312,9 milímetros de lluvia en 24 horas, una cifra que representaría el mayor registro de los últimos 150 años.
En otro sector de la ciudad, ubicado al otro lado del río Huangpu, la acumulación habría superado los 400 milímetros.
Las condiciones meteorológicas también afectaron el funcionamiento del transporte público. Cuatro líneas del metro fueron suspendidas, mientras que otras operaron de manera parcial o con restricciones de velocidad.
El transporte acuático de pasajeros también quedó interrumpido, incluidos los ferris urbanos y los servicios destinados al turismo.
Cientos de vuelos fueron cancelados
El tránsito aéreo fue otro de los sectores afectados por el fenómeno. Los principales aeropuertos de Shanghái, Pudong y Hongqiao, llegaron a funcionar este lunes a apenas el 1% y el 2% de su capacidad habitual, respectivamente, de acuerdo con la plataforma de seguimiento Feichangzhun.
La situación comenzó a mejorar durante la jornada y ambos aeropuertos alcanzaron posteriormente niveles de operación del 23% y 34%. Sin embargo, alrededor de 800 vuelos fueron cancelados entre ambos aeropuertos.
Las interrupciones también alcanzaron otras terminales aéreas del este del país. En Ningbo, Zhejiang, la plataforma registró una operatividad del 46% y contabilizó 128 vuelos cancelados.
En Wenzhou, otra de las ciudades de Zhejiang ubicadas cerca de las zonas donde Dolphin tocó tierra, se registraron 75 vuelos anulados y cancelaciones calificadas como de gran escala.
El tifón perdió fuerza, pero continúan las lluvias
Para el mediodía del lunes, el centro de Dolphin se encontraba en Shangrao, en la provincia de Jiangxi. En ese momento presentaba vientos de 72 kilómetros por hora y ya había sido clasificado como tormenta tropical.
El Centro Meteorológico Nacional redujo ese lunes el nivel de alerta por tifón a azul. Sin embargo, el organismo prevé que las lluvias fuertes y persistentes continúen hasta el miércoles en distintas zonas del este y centro de China.
En algunas regiones, las precipitaciones podrían estar acompañadas por tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.
El paso de Dolphin se produce durante un verano marcado por lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de tierra y ciclones que provocaron decenas de muertes y obligaron a realizar evacuaciones preventivas en diferentes provincias del país.