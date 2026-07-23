Un tornado sorprendió a los conductores que circulaban por una autopista de la provincia de Zhejiang, en el este de China. El episodio ocurrió el domingo y fue registrado por la cámara de un vehículo y por equipos de vigilancia instalados en la zona.
Segundos de terror: un tornado levantó autos y arrancó árboles en China
El fenómeno se produjo en la provincia china de Zhejiang durante el paso del tifón Bavi. Un automóvil fue levantado y arrojado hacia un costado de la autopista, mientras que otro se elevó brevemente antes de caer sobre el pavimento. No se difundió información oficial inmediata sobre posibles heridos.
Las imágenes muestran cómo la fuerza del viento levanta un automóvil y lo arroja hacia un costado de la carretera. Segundos después, un segundo vehículo se despega brevemente del pavimento y cae con violencia, mientras otros conductores detienen la marcha.
El vórtice también avanzó sobre la vegetación ubicada junto a la autopista y arrancó árboles a su paso. La situación obligó a varios automovilistas a frenar de manera repentina para evitar quedar atrapados por el fenómeno.
El tornado se produjo en medio del paso del tifón Bavi, que llevó fuertes vientos y lluvias torrenciales al este de China. Más de 2,2 millones de personas fueron evacuadas en Zhejiang, mientras que también se realizaron traslados preventivos en Shanghái y Fujian.
El temporal derribó más de 1.300 árboles en la ciudad costera de Yueqing y provocó importantes alteraciones en el transporte, con cientos de vuelos cancelados en los aeropuertos de Shanghái. Hasta el momento de las primeras publicaciones, no existía información oficial concluyente sobre personas heridas en el episodio registrado en la autopista.