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Segundos de terror: un tornado levantó autos y arrancó árboles en China

El fenómeno se produjo en la provincia china de Zhejiang durante el paso del tifón Bavi. Un automóvil fue levantado y arrojado hacia un costado de la autopista, mientras que otro se elevó brevemente antes de caer sobre el pavimento. No se difundió información oficial inmediata sobre posibles heridos.