Operativo de rescate

Deslizamiento de tierra en China: hay desaparecidos y más de 1.100 evacuados

El desprendimiento de una ladera sepultó varios edificios residenciales en el municipio de Chongqing. Las autoridades desplegaron cientos de rescatistas, evacuaron a más de un millar de personas y elevaron el nivel de respuesta ante el riesgo de nuevos derrumbes.