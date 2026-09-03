Ni el agua los detuvo

A pesar de las severas lluvias en Filipinas, se casaron en una iglesia completamente inundada

Pese a las trágicas precipitaciones que causaron decenas de muertes en la región, una pareja decidió mantener la fecha de su boda y caminó hacia el altar con el agua hasta las rodillas. El video se volvió viral en todo el mundo.