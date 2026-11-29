Los hutíes de Yemen amenazaron este domingo 29 de noviembre con atacar el puerto de Yeda y otras instalaciones portuarias saudíes en el mar Rojo. La advertencia fue en respuesta a una operación de la coalición encabezada por Arabia Saudita en Ras Isa, un puerto y terminal petrolera en la costa yemení.
Los hutíes amenazaron con atacar puertos saudíes tras una operación en Yemen
El grupo señaló a Yeda y a otras instalaciones portuarias de Arabia Saudita. La advertencia llegó después de que la coalición liderada por Riad ordenara evacuar la terminal petrolera de Ras Isa.
El portavoz militar hutí, Yahya Sari, pidió a los trabajadores y a la población cercana que abandonaran las instalaciones portuarias saudíes. También instó a las compañías navieras a retirar sus embarcaciones.
Horas antes, el mando de la coalición había ordenado evacuar Ras Isa. Su portavoz, Turki al Maliki, pidió a los civiles que se alejaran “por su propia seguridad”. Más tarde, la coalición confirmó que había realizado una operación y la presentó como represalia por un ataque que atribuyó a los hutíes contra civiles e infraestructura civil.
Por qué importa el puerto de Ras Isa
Ubicado en la provincia de Hodeida, Ras Isa fue durante años la principal terminal de exportación de crudo de Yemen. Un oleoducto de más de 430 kilómetros lo conecta con los campos petrolíferos de Marib, en el interior del país. Desde el inicio de la guerra, el puerto pasó a utilizarse principalmente para importar y almacenar combustible destinado a las zonas bajo control hutí.
La operación en Ras Isa ocurrió menos de diez días después de que la coalición bombardeara el puerto de Al Hudeida, también sobre el mar Rojo. Riad acusó a los hutíes de usar esas instalaciones con fines militares. El grupo, por su parte, ha reivindicado ataques contra objetivos civiles, militares y energéticos saudíes.
Cómo se reanudaron los combates
Los hutíes, respaldados por Irán, tomaron Saná a fines de 2014. En marzo de 2015, la coalición encabezada por Arabia Saudita intervino en apoyo del Gobierno yemení reconocido internacionalmente.
La tregua impulsada por Naciones Unidas en 2022 se sostuvo en gran medida hasta que los combates se reanudaron en julio. La advertencia de este domingo apunta a puertos saudíes, después de dos operaciones de la coalición contra instalaciones portuarias yemeníes en menos de diez días.