Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen intercambiaron ataques este sábado, en una nueva escalada del conflicto que enfrenta a ambas partes. Las autoridades sauditas informaron que interceptaron un misil de crucero dirigido contra Riad, mientras que medios vinculados a los hutíes denunciaron bombardeos sobre zonas residenciales de Saná, que dejaron al menos 13 heridos.
Arabia Saudita interceptó un misil contra Riad y los hutíes denunciaron bombardeos en Saná
Arabia Saudita anunció que interceptó un misil de crucero dirigido contra Riad, mientras que los hutíes denunciaron bombardeos sauditas en Saná, que dejaron 13 heridos. En medio de la escalada del conflicto, Pakistán y Turquía ratificaron su respaldo a Riad y se comprometieron a reforzar la cooperación en materia de defensa.
La intensificación de las hostilidades se produce en medio de una creciente tensión regional y de los esfuerzos de Arabia Saudita por reforzar sus alianzas militares. En ese contexto, Pakistán y Turquía reiteraron su respaldo al reino y se comprometieron a intensificar la cooperación en materia de defensa.
La coalición liderada por Arabia Saudita, que respalda al gobierno yemení reconocido internacionalmente, mantiene operaciones contra posiciones de los hutíes, un grupo respaldado por Irán que controla amplias zonas del país, incluida la capital.
En respuesta, los rebeldes intensificaron sus ataques contra territorio saudita, con objetivos que incluyen instalaciones energéticas, aeropuertos y zonas estratégicas de Riad.
Un misil interceptado en Riad y 13 heridos en Saná
El portavoz de la coalición saudita, Turki Al Malki, informó que los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron un misil de crucero lanzado por los hutíes hacia la región de Riad.
"Las defensas aéreas interceptaron y destruyeron un misil de crucero lanzado por la milicia terrorista hutí hacia la región de Riad", señaló en una publicación en la red social X.
Por su parte, la agencia de noticias hutí Saba denunció un ataque saudita contra el barrio residencial de Bir Abu Shamlah, en el distrito de Al Tahrir, en Saná.
Según ese medio, ocho viviendas y tres comercios resultaron dañados por los bombardeos. La cadena Almasirah, vinculada a los hutíes, informó que el ataque dejó 13 heridos.
Los medios del grupo rebelde también habían reportado 11 muertos en bombardeos registrados el viernes, aunque no se difundieron detalles independientes sobre esas cifras.
La sucesión de ataques profundiza un conflicto que amenaza con extenderse a otras zonas de la región y comprometer la seguridad de rutas marítimas estratégicas, como los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab.
Pakistán y Turquía ratificaron su apoyo a Riad
En paralelo a los enfrentamientos, Arabia Saudita, Pakistán y Turquía celebraron el viernes una reunión de alto nivel en Islamabad para abordar la situación de seguridad regional.
Al término del encuentro, el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, afirmó que los tres países condenaron los ataques hutíes contra Arabia Saudita y ratificaron su compromiso de reforzar el respaldo al reino.
"Las tres partes reiteraron su firme condena de los persistentes y atroces ataques de la milicia hutí contra la población civil y las infraestructuras civiles del Reino de Arabia Saudí, y reafirmaron su determinación colectiva de continuar e intensificar los esfuerzos para apoyar al Reino en la salvaguarda de su seguridad", declaró Dar.
La reunión contó con la participación de funcionarios de alto rango de los tres países, incluidos los ministros de Defensa y de Exteriores, además de representantes de sus fuerzas armadas.
Sin embargo, el máximo órgano de decisión del Acuerdo Tripartito de Defensa Conjunta de La Meca no anunció nuevas medidas militares para responder a los ataques hutíes.
El acuerdo de defensa y el despliegue de tropas
Pakistán ya había desplegado en abril un contingente militar en Arabia Saudita, que incluía aviones de combate y aeronaves de apoyo, en el marco de un acuerdo bilateral de defensa firmado por ambos países en septiembre de 2025.
El Ejército paquistaní confirmó la presencia de tropas en territorio saudita, aunque no mencionó ningún despliegue en Yemen. Turquía, por su parte, declaró la semana pasada que estaba brindando apoyo defensivo a Arabia Saudita.
Los tres países han insistido en que el Acuerdo Tripartito de Defensa Conjunta de La Meca tiene carácter defensivo y no está dirigido contra ningún Estado en particular.
El pacto establece que un ataque contra uno de sus integrantes será considerado una agresión contra todos, un compromiso que refuerza la posición de Arabia Saudita frente a los ataques hutíes.
La escalada de los enfrentamientos y el respaldo de sus aliados colocan al reino en el centro de una crisis regional que amenaza con ampliar el alcance de la guerra en Yemen y aumentar la tensión en una de las zonas de mayor importancia estratégica para el comercio internacional.