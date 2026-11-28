Medio Oriente

Arabia Saudita interceptó un misil contra Riad y los hutíes denunciaron bombardeos en Saná

Arabia Saudita anunció que interceptó un misil de crucero dirigido contra Riad, mientras que los hutíes denunciaron bombardeos sauditas en Saná, que dejaron 13 heridos. En medio de la escalada del conflicto, Pakistán y Turquía ratificaron su respaldo a Riad y se comprometieron a reforzar la cooperación en materia de defensa.