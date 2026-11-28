Dos aviones Boeing 737 de American Airlines se rozaron las alas este viernes mientras rodaban para despegar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Estados Unidos. El incidente provocó la interrupción de las operaciones de algunas aeronaves y obligó a un avión que se aproximaba a la terminal a abortar su aterrizaje.
Incidente en Washington: dos aviones de American Airlines chocaron sus alas antes de despegar
Dos Boeing 737 de American Airlines se rozaron mientras se preparaban para despegar del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Uno de los aviones perdió el extremo de un ala y otro vuelo debió abortar su aterrizaje. No hubo heridos y la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una investigación.
Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el contacto ocurrió cuando uno de los aviones se preparaba para iniciar el despegue. No se reportaron heridos y las dos aeronaves fueron retiradas del servicio para ser inspeccionadas.
Cómo ocurrió el incidente entre los dos aviones
El vuelo 638 de American Airlines, con destino a Dallas, se encontraba en la fila para despegar cuando su piloto informó que había rozado al vuelo 2152, que se dirigía a Chicago y estaba detrás de él.
De acuerdo con una grabación de las comunicaciones de radio del control de tráfico aéreo, el piloto del vuelo 638 reconoció que había sobrepasado ligeramente la línea de espera y que, como consecuencia, había tocado al otro avión.
"Sí, señor, hemos sobrepasado ligeramente la línea de espera y, lamentablemente, hemos rozado con el avión de American que está detrás de nosotros, a nuestro lado", comunicó a los controladores.
El contacto provocó daños en una de las aeronaves. Según el audio del control de tráfico aéreo, el winglet —la extensión del extremo del ala que se curva hacia arriba— se desprendió y quedó sobre la pista.
"Tenemos restos a nuestra derecha… el winglet entero está ahí", advirtió uno de los pilotos a la torre de control.
Como consecuencia del incidente, los controladores ordenaron a otro avión que se encontraba en aproximación abortar el aterrizaje y alertaron a otras aeronaves sobre posibles demoras.
Inspeccionaron las aeronaves y reprogramaron los vuelos
Una vez que el personal de operaciones del aeropuerto recuperó la pieza desprendida, ambos aviones pudieron continuar su recorrido hasta las puertas de embarque.
Las aeronaves fueron inspeccionadas por el Departamento de Bomberos y Rescate de la Autoridad de Aeropuertos Metropolitanos de Washington y, posteriormente, retiradas del servicio para una revisión más exhaustiva por parte del equipo de mantenimiento de American Airlines.
La compañía informó que los pasajeros de ambos vuelos podrían continuar sus viajes más tarde, durante la noche del viernes.
"Pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias y estamos trabajando para que puedan continuar su viaje lo antes posible", expresó la aerolínea en un comunicado.
La FAA confirmó que investigará las circunstancias del incidente para determinar cómo se produjo el contacto entre las dos aeronaves.
Un incidente en medio de la temporada de viajes
Un pasajero de uno de los aviones relató a CNN que sintió el momento en que las aeronaves se tocaron. Según su testimonio, el impacto provocó una fuerte sacudida y generó preocupación entre quienes se encontraban a bordo.
"Fue muy fuerte. Todo el avión se sacudió", describió el pasajero, que pidió mantener su identidad en reserva.
También señaló que, tras el movimiento inicial, varios pasajeros comenzaron a mirar por las ventanas para intentar comprender qué había sucedido.
La colisión ocurrió junto a la pista 19, la más larga del aeropuerto y una de las más transitadas de Estados Unidos.
El incidente se produjo en medio de un período de intensa actividad aérea por los viajes del Día de Acción de Gracias. Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), se prevé que unos seis millones de estadounidenses viajen en avión dentro del país durante estas fechas.
Además, el hecho ocurrió menos de dos años después del accidente aéreo más mortífero en Estados Unidos en décadas. En enero de 2025, un avión regional de American Airlines que se preparaba para aterrizar en el aeropuerto Ronald Reagan chocó con un helicóptero del Ejército estadounidense. El accidente dejó 67 muertos.