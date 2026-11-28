Estados Unidos

Incidente en Washington: dos aviones de American Airlines chocaron sus alas antes de despegar

Dos Boeing 737 de American Airlines se rozaron mientras se preparaban para despegar del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Uno de los aviones perdió el extremo de un ala y otro vuelo debió abortar su aterrizaje. No hubo heridos y la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una investigación.