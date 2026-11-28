Una salida escolar terminó en tragedia en una playa de Florianópolis, Brasil. Una docente de 31 años murió luego de ingresar al mar para ayudar a varios niños y adolescentes que estaban siendo arrastrados por la corriente. La mujer fue rescatada y permaneció seis días internada en estado crítico.
Murió una docente en Florianópolis luego de rescatar a un grupo de estudiantes del mar
La educadora ingresó al agua para auxiliar a los chicos, pero fue arrastrada por una corriente de retorno. Permaneció seis días internada en estado crítico.
El episodio ocurrió el 19 de noviembre en la playa Barra da Lagoa, durante una actividad del Centro de Educación Popular (Cedep), institución en la que trabajaba la educadora social Mariana de Souza Zorzo.
Cómo ocurrió el accidente
Al advertir que varios chicos tenían dificultades para salir del agua porque eran arrastrados por la corriente, Mariana y otro profesor ingresaron al mar para intentar auxiliarlos.
En medio del rescate, la docente también fue arrastrada por una corriente de retorno y se ahogó. Poco después, un grupo de guardavidas llegó al lugar y consiguió sacar del agua a las personas afectadas.
Una vez fuera del mar, Mariana recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaban la llegada de un helicóptero de la Policía Militar. Luego fue trasladada a un centro de salud, donde permaneció internada en estado crítico durante seis días.
Finalmente, murió el miércoles 25 de noviembre.
Qué son las corrientes de retorno
Las corrientes de retorno se producen cuando el agua que llega a la costa encuentra un canal por el que vuelve hacia el mar de forma concentrada. Ese movimiento genera una especie de corredor que puede arrastrar a los bañistas mar adentro en cuestión de segundos.
El riesgo principal no está necesariamente en hundirse, sino en intentar nadar en sentido contrario. La fuerza del agua puede provocar un agotamiento rápido y aumentar las posibilidades de ahogamiento.
En las playas que cuentan con servicio de guardavidas, las zonas donde se detectan estas corrientes suelen estar señalizadas con banderas rojas para advertir a quienes ingresan al agua.
Las recomendaciones para quienes quedan atrapados en una corriente
La subcomandante del Batallón de Bomberos de Florianópolis, Natália Cauduro da Silva, aconsejó prestar atención al estado del mar y pedir ayuda ante cualquier señal de peligro.
“Si notás que te está llevando la corriente, hacé señas para pedir ayuda y nadá paralelo a la playa o flotá hasta que llegue el rescate. No gastes energía nadando contra la corriente, porque es más fuerte que vos”, explicó.
Quién era Mariana de Souza Zorzo, la docente que murió en Florianópolis
Mariana tenía 31 años y había dedicado su trayectoria a la educación ambiental y al acompañamiento de jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
Se había graduado en la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y trabajaba como educadora social en el Centro de Educación Popular, ubicado en el barrio Monte Cristo.
En esa institución era conocida como la “profe de la huerta”, por su labor vinculada con la educación ambiental.