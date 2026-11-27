Continúa el mal tiempo

Miles de personas siguen sin electricidad tras las tormentas que azotaron EEUU el Día de Acción de Gracias

Las intensas lluvias e inundaciones causaron serios destrozos en ambas costas de Estados Unidos, obligando a postergar históricos eventos y alterando traslados en todo el país, mientras las autoridades evalúan los daños ocasionados por las graves tormentas en distintas ciudades.