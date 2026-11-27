Cientos de miles de personas se encuentran sin electricidad después de que un temporal azotara ambas costas de Estados Unidos durante las vacaciones de Acción de Gracias.
Miles de personas siguen sin electricidad tras las tormentas que azotaron EEUU el Día de Acción de Gracias
Las intensas lluvias e inundaciones causaron serios destrozos en ambas costas de Estados Unidos, obligando a postergar históricos eventos y alterando traslados en todo el país, mientras las autoridades evalúan los daños ocasionados por las graves tormentas en distintas ciudades.
Las zonas orientales fueron azotadas el jueves por una fuerte tormenta que trajo consigo vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras. Pensilvania seguía siendo el estado más afectado por los cortes de luz a primera hora del viernes, según el sitio web de monitoreo Poweroutage.us.
Se prevé que las condiciones mejoren, aunque los meteorólogos advierten que llevará algún tiempo. La costa oeste también se ha visto afectada por sus propias tormentas.
Demoras y cancelaciones en los vuelos
Las interrupciones en los vuelos también persisten, con cientos de retrasos y cancelaciones más reportadas el viernes, que se espera que sea otro día de mucho movimiento en el transporte.
Según Flightaware.com, más de 2.500 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos sufrieron retrasos el jueves, y más de 450 fueron cancelados.
Un pasajero declaró a la BBC que había estado atrapado en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York durante 13 horas mientras intentaba volar para ver a unos amigos en Chicago con motivo del Día de Acción de Gracias.
Más allá de las interrupciones en los viajes, las repercusiones fueron generalizadas en toda la costa este, y el presidente estadounidense Donald Trump dijo que consideraría la posibilidad de liberar fondos de emergencia.
En Maryland, los puentes fueron cerrados debido a los fuertes vientos, mientras que las olas azotaron las playas de Delaware y el agua se filtró hasta el paseo marítimo.
En el Día de Acción de Gracias más lluvioso jamás registrado en Washington D.C., la marea subió y anegó las pistas del Aeropuerto Nacional Reagan de Washington.
Lluvias récord y estado de emergencia
Algunas zonas de ciertos estados se encuentran en estado de emergencia, entre ellas Nueva York.
Cayeron casi 5 cm de lluvia en el emblemático Central Park de la ciudad de Nueva York, lo que lo convierte en el Día de Acción de Gracias más lluvioso registrado en ese lugar, según datos preliminares del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
Los organizadores del desfile anual de Acción de Gracias de Macy's en la ciudad también han pospuesto el evento hasta el sábado, lo que supone el primer aplazamiento en sus 100 años de historia.
En el vecino estado de Nueva Jersey, se registraron numerosos informes de carreteras y puentes cerrados, así como imágenes de las calles de la ciudad saturadas de agua por las inundaciones.
"Esto es una locura", dijo un bloguero de Ocean City, Nueva Jersey, en un video publicado en las redes sociales, mientras vadeaba entre el agua que le salpicaba por encima de la cintura.
Masivos cortes del suministro eléctrico
El número de hogares que reportaron cortes de energía alcanzó un máximo de casi un millón el jueves por la noche, con Pensilvania, Virginia, Maryland y Nueva Jersey como los estados más afectados.
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, declaró que las compañías de servicios públicos estaban trabajando incansablemente para restablecer el suministro eléctrico. En Maryland, las autoridades pidieron a casi dos millones de clientes que limitaran su consumo de agua a lo estrictamente necesario debido a las interrupciones intermitentes del suministro eléctrico.
Según la Oficina Meteorológica, se espera que la tormenta amaine el viernes y se desplace hacia las provincias canadienses de Nueva Escocia y Terranova el sábado, lo que dejará un fin de semana mucho más seco para el noreste de Estados Unidos.
Sin embargo, es probable que el lunes llegue otra zona de baja presión profunda, que traerá consigo otro período de fuertes lluvias y vientos intensos, y algunas interrupciones adicionales en los viajes.
Mareas récord en la costa oeste
En la costa oeste, la preocupación radicaba en las mareas excepcionalmente altas y el consiguiente riesgo de inundaciones.
Tanto San Diego como Los Ángeles registraron una marea alta de más de 2,4 metros (8 pies) a principios de esta semana, y se recomendó a los bañistas que evitaran las zonas costeras.
La compañía Amtrak Pacific Surfliner, que opera trenes a lo largo de la costa de California, canceló varios servicios debido a las "condiciones adversas provocadas por las mareas altas", según informó en las redes sociales.
Unas imágenes impactantes procedentes de Oregón mostraron a un hombre y a un perro siendo arrastrados al mar por una violenta marea alta, pero ambos escaparon ilesos, según informó la policía.
Los avisos de inundación costera se mantuvieron vigentes el viernes hasta la tarde en algunas zonas del norte de California y Oregón.
En San Francisco y sus alrededores, la alerta se mantiene vigente hasta el domingo.
Los funcionarios del Servicio Meteorológico Nacional informaron a los residentes del Área de la Bahía que su aviso sobre peligros en las playas se mantendría vigente hasta el sábado.
"Sigan practicando la seguridad en la playa manteniendo una distancia segura del agua y nunca dándole la espalda al océano", dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en X.
Complicaciones en el aeropuerto de Miami
En Miami, algunos retrasos en los viajes persistieron hasta el jueves después de que un avión de FedEx se saliera de la pista la noche anterior, lo que provocó el cierre de todas las pistas del aeropuerto, excepto una, durante un breve período.
Un comunicado de FedEx a los medios estadounidenses confirmó que uno de sus vuelos tuvo un problema al aterrizar. No se reportaron heridos y la Administración Federal de Aviación (FAA) está investigando lo sucedido.
Un empleado del aeropuerto, que habló de forma anónima con CBS News, socio estadounidense de la BBC, planteó la posibilidad de que las condiciones de lluvia hubieran sido un factor determinante.
La Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) predijo que 81,5 millones de estadounidenses viajarán al menos 80 kilómetros (50 millas) desde sus hogares durante las vacaciones de Acción de Gracias en un período de siete días.