Una fuerte tormenta arrasó este jueves, Día de Acción de Gracias, la costa este de Estados Unidos, lo que activó alertas de inundaciones, ocasionó retrasos en vuelos y dejó a más de 800.000 personas sin electricidad.
Fuertes tormentas provocan retrasos en vuelos y cortes de energía generalizados en Estados Unidos
El impacto del temporal complicó el traslado de millones de viajeros e interrumpió servicios vitales en una jornada marcada por la intensidad del clima. Los fuertes vientos obligaron a suspender la clásica celebración de Macy's por primera vez en su historia, mientras miles de usuarios siguen a oscuras.
Alertas por fuertes vientos e inundaciones estuvieron activas desde Virginia Beach hasta la ciudad de Nueva York. Filadelfia, Baltimore y Washington D.C. también experimentaron climas severos.
La tormenta forzó el aplazamiento del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's hasta el sábado, lo que representa el primer retraso relacionado con el clima en los 100 años de historia del evento. Filadelfia también canceló su desfile del Día de Acción de Gracias.
Complicaciones y demoras en vuelos
Más de 400 vuelos desde, hacia o dentro de Estados Unidos fueron cancelados para el jueves, mientras que otros 1.800 fueron retrasados, lo que interrumpió los viajes en uno de los días más concurridos del año.
A las 15:30 hora del este, más de 800.000 usuarios en todo el país no tenían electricidad. Virginia reportó que más de 181.000 usuarios se quedaron sin electricidad, seguido por Maryland con más de 172.000 y Pensilvania con más de 136.000.
Piden limitar el consumo de agua
Anteriormente, en la tarde, la Comisión Sanitaria Suburbana de Washington emitió una petición de "Uso Esencial de Agua Solamente" para sus 1,9 millones de usuarios en los condados de Montgomery y Prince George en el suburbio de Maryland, al citar interrupciones intermitentes de energía asociadas con la tormenta.
Se instó a los residentes a conservar el agua usándola solo cuando sea necesario, a limitar la descarga de inodoros y a reducir el uso de lavadoras y lavavajillas.
El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que una fuerte tormenta en la costa ocasionaría fuertes vientos, fuertes lluvias e importantes inundaciones costeras en la costa este hasta el viernes.
Por otra parte, se espera que una serie de tormentas del Pacífico afecten la costa oeste durante la próxima semana, trayendo lluvia, nieve en las montañas, fuertes vientos, inundaciones costeras y olas altas.