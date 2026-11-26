Aleta en la costa este

Fuertes tormentas provocan retrasos en vuelos y cortes de energía generalizados en Estados Unidos

El impacto del temporal complicó el traslado de millones de viajeros e interrumpió servicios vitales en una jornada marcada por la intensidad del clima. Los fuertes vientos obligaron a suspender la clásica celebración de Macy's por primera vez en su historia, mientras miles de usuarios siguen a oscuras.